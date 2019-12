Com apenas 17 anos, estudante do Curso Poliedro é aprovado nos vestibulares do ITA, do IME e da AFA

Gabriel Gandour é de Anápolis (GO) e foi para São José dos Campos (SP) se preparar para o sonho de entrar no ITA

Nesta véspera de Natal, o estudante Gabriel Gandour, de 17 anos, foi presenteado mais cedo. De manhã, ele recebeu a tão aguardada ligação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com a notícia da aprovação neste vestibular, considerado uma das provas mais difíceis e concorridas do País. Os resultados foram divulgados pelo ITA hoje (24/12).

Poliedro de São José dos Campos

No início deste ano, Gandour entrou para a Turma ITA do Curso Poliedro de São José dos Campos (SP) para se preparar para o concorrido e almejado vestibular do ITA e outros processos seletivos de ampla concorrência, como o Instituto Militar de Engenharia (IME) e a Academia de Força Aérea (AFA), nos quais conquistou as primeiras colocações.

Para se preparar para este grande desafio, ele residiu no alojamento da marca educacional onde concentrava seus estudos mesmo após as aulas no cursinho. Nascido em Anápolis (Goiás), passou o ano longe da família e de amigos para se dedicar completamente ao sonho da aprovação no ITA.

Com um time de professores especializados e um material didático de excelência, o Poliedro é a instituição de ensino que mais aprova neste vestibular há 24 anos. No vestibular 2020, os alunos conquistaram 47 vagas, o equivalente a 39,2% do total. Entre eles, 41 estudam nas unidades sedes e 6 em escolas parceiras do Sistema de Ensino Poliedro.

ITA

“Esses vestibulares exigem uma preparação específica e qualificada e é isso que oferecemos no Poliedro. Esse resultado foi conquistado devido à dedicação e ao empenho dos alunos, que se mantiveram focados em nossa metodologia de ensino e preparação, aliado a um excelente time de professores especialistas neste concurso. Estamos muito contentes com os números que comprovam e mantém a nossa tradição na liderança em aprovações”, afirma Thiago Cardoso da Costa, coordenador da Turma ITA do Curso Poliedro.

Gabriel Gandour

Até a metade do Ensino Médio, concluído no ano passado, Gabriel Gandour não costumava estudar muito. Em 2019, sua rotina de estudos foi bem diferente e chegou a 12 horas diárias. O calendário na parede do quarto com todos os vestibulares de engenharia e provas importantes marcados ilustrava o grande desafio. “Procuro ter trabalho duro e humildade, seguindo a orientação que nos deram no Poliedro”, diz Gandour.

Aos estudantes que, como ele, pretendem conseguir uma vaga em uma faculdade pública de excelência, Gandour indica: “A maioria dos que passam nesses vestibulares não consegue de primeira. É preciso ter persistência. Tenho muitos amigos que foram persistentes e, no final, conseguiram a vaga”.

Curso Poliedro

Mais informações em www.cursopoliedro.com.br .