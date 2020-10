Com a barriga de fora, Caio Castro “paga prenda” para o irmão no Dia das Crianças

Não deu mesmo. Na última semana o ator Caio Castro foi desafiado pelo irmão Enzo, de 13 anos, para participar do Desafio Brawl Stars de Gerações, um game para celular que é febre entre a garotada. Ele baixou o jogo, treinou por alguns dias e até tentou. Mas nesta segunda-feira (12/10), Dia das Crianças, eles duelaram e, claro, Caio perdeu. Até aí tudo bem, porque isso já era algo esperado. Só que tinha uma prenda para o perdedor: usar uma roupa do vencedor. Bem-humorado, o ator não se abalou e postou um vídeo nas redes sociais com uma camisa do irmão, que mais parecia um top. – Lembra que eu topei o desafio Brawl Stars de Gerações com o meu irmão mais novo? A prenda tá paga! Mas até que eu não fiquei tão ruim com essas roupas… – brincou o galã.

Caio Castro