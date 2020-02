Colinas Shopping recebe Reder Circus com espetáculo Abracadabra

Circo traz mais de 70 artistas, orquestra ao vivo e atrações internacionais; estreia ocorre no dia 28 de fevereiro

Com o espetáculo Abracadabra, o Reder Circus chega ao Colinas Shopping, em São José dos Campos (SP), no próximo dia 28 de fevereiro. Apresentado por Frederico Reder, o show reúne atrações circenses nacionais e internacionais, com mais de 70 artistas no picadeiro, entre acrobatas, trapezistas, palhaços e muito mais.

O espetáculo tem direção musical de Gabriel Guilherme, que está à frente de uma orquestra composta por nove músicos que executam ao vivo todas as canções. O show traz ao público as vozes dos irmãos Camila e Pablo Braunna, além de bailarinos.

No palco, o público assistirá à união das artes do circo, teatro, música e dança. A tecnologia audiovisual também se faz presente em um grande painel de LED, com mais de 100 metros quadrados. Ao todo, os cenários somam 10 toneladas de equipamentos, que mostram a grandiosidade do espetáculo. No mesmo picadeiro, animágicos ganham vida.

Segundo Frederico Reder, o show é uma homenagem às crianças de todas as gerações, “das que brincam em 2020 àquelas que moram na memória de todos os adultos”.

A estrutura da lona, climatizada com equipamentos de ar condicionado, tem capacidade para 1.200 lugares e transcende o picadeiro com decoração ambiente e praça de alimentação repleta de kombidinhas (food trucks em chassi de tradicionais Kombis), que oferecem comidas tradicionais do circo.

No Colinas Shopping, a cada R$ 200 em compras, realizadas de 28 de fevereiro a 31 de março, o cliente pode trocar suas notas fiscais por um par de ingressos infantis do Reder Circus. Os ingressos são numerados e válidos para qualquer sessão, desde que dentro do período de permanência do circo no Colinas Shopping.

A troca, limitada a um CPF, será realizada de 1º a 31 de março no SAC do Colinas, que fica localizado no piso térreo. O regulamento completo do Compre e Ganhe Reder Circus estará disponível no site www.colinasshopping.com.br a partir de 28 de fevereiro.

REDER CIRCUS – ABRACADABRA NO COLINAS SHOPPING

De 28 de fevereiro a 12 de abril (de quinta a domingo): quintas e sextas, às 20h; sábados, domingos e feriados: às 16h, 18h e 20h.

Local: Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)

Informações: (11) 93081-2121 ou (11) 93087-2121

Valores:

Setor Diamante (Camarote central) – R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia-entrada)

Setor Diamante (Camarote lateral) – R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Setor Ouro (Cadeira Vip Central) – R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

Setor Prata (Cadeira Vip Lateral) – R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)

Setor Bronze (Cadeira Lateral) – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)

www.sympla.com.br/redercircus



Meia-entrada:

Válida para crianças menores de 12 anos, estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Necessária apresentação da identificação na entrada.

Documentos:

I – nome completo e data de nascimento do estudante;

II – foto recente do estudante;

III – nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV – grau de escolaridade; ao

V – data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

Art. 1º: É assegurado aos estudantes o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território nacional, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do público em geral.

Art. 2º: Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de discente, mediante a apresentação, no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas entidades estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme modelo único nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com certificação digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50% (cinquenta por cento) de características locais.



