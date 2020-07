Colinas Shopping promove live com Marcos Piangers para celebrar Dia dos Pais

Autor de “Papai é Pop” e fenômeno da internet é o convidado do Colinas Talks – Especial Dia dos Pais, no sábado (8 de agosto)

O papai mais pop do Brasil é a principal atração do Colinas Shopping para celebrar o Dia dos Pais. No próximo dia 8 de agosto (véspera da data comemorativa), o escritor, jornalista e papai Marcos Piangers é o convidado do Colinas Talks – Especial Dia dos Pais e vai conversar com os seguidores do shopping sobre paternidade, vida em família e tudo o que envolve a criação de crianças nos nossos tempos, em uma live a partir das 16h.

Piangers é, acima de tudo, papai. Essa é sua principal qualificação. E ele é um papai pop de verdade. Podemos provar: nas redes sociais, ele tem mais de 5 milhões de fãs; os vídeos dele na internet já ultrapassaram 500 milhões de visualizações; um dos seus livros vendeu mais de 300 mil cópias no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos – um verdadeiro best-seller. E, não bastasse, ele ainda é o papai preferido da Anita e da Aurora.

Com o tema “Como não ser um papai de selfie”, o convidado do Colinas Talks vai bater um papo franco com papais e mamães (e também titios e titias, avôs e avós, padrinhos e madrinhas) sobre o caos e o encantamento da vida em família – e, principalmente, sobre o papel do papai neste núcleo.

O autor alcançou a fama ao narrar detalhes curiosos, comoventes e surreais da criação das suas duas filhas em crônicas reunidas nos best-sellers “O Papai é Pop” e “O Papai é Pop 2”. É impossível não se reconhecer dentro dos textos, em especial aqueles que se tornaram pais e mães nos últimos 15 anos.

É na simplicidade do cotidiano – e isso abrange os poderes mágicos da Galinha Pintadinha e da Peppa Pig; o uso de tablets e smartphones; o fast food; as angústias com as tarefas escolares – que Piangers busca inspiração para retratar como a realidade é também saborosa. E, então, propor reflexões. Como é possível sermos, dia após dia, mais participativos e significativos na vida dos nossos filhos?

O raciocínio é válido para papais e mamães, mas é especialmente mais libertador para a figura masculina. A espontaneidade do autor, sempre sincero e sem proselitismo, é cativante e inspiradora. Não à toa, Piangers foi chamado de “guru” pelo site UOL, “fenômeno da internet” pelo jornal O Globo e “o pai mais cool do Brasil” pela revista portuguesa Magazine.

E é este papai, pop e real, que vai conversar com o público do Colinas Shopping na celebração de Dia dos Pais, na live do Colinas Talks.

Colinas Talks – Especial Dia dos Pais, com Marcos Piangers

Dia 8 de agosto, às 16h

Nas redes sociais do Colinas Shopping

Instagram: instagram.com/colinasshopping

Facebook: fb.me/colinasshopping

Youtube: youtube.com/colinasshopping

Twitter: twitter.com/colinasshopping

