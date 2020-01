Colégios Univap – Unidade Centro uni excelência acadêmica com projeto social

Recém completados 50 anos de atividade, o Colégios Univap – Unidade Centro tem muito o que comemorar e se alegrar. A história da Educação Básica na Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE) remonta aos anos 1969, quando foi autorizado o funcionamento do “Colégio Técnico Brigadeiro Paulo Victor da Silva”, depois como “Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes” e hoje é chamado por “Colégios Univap – Unidade Centro”, conhecido carinhosamente por muitas pessoas como CTI Univap.

Com mais de 11.000 alunos formados nos ensinos médio e técnico, o colégio obteve um crescimento exponencial nos últimos anos e tornou-se referência em educação técnica através da atuação dos seus alunos no mercado de trabalho, contemplando hoje seis cursos técnicos: Administração, Análises Clínicas, Eletrônica, Informática, Publicidade e Química.

Uma grande marca que a unidade deixa em seus alunos são as participações em projetos sociais, que une o aprendizado teórico de disciplinas comuns em sala de aula que é levado em forma de ações sociais à comunidade.

Para o ex-aluno da turma de 2015, Bruno Finelli, “o colégio representou minha segunda família. Foi lá que consegui adquirir conhecimento para entrar no mercado, consolidar meu caráter e, principalmente, a aprender a ser cada vez mais humano. A participação em projetos sociais trouxe a visão de que nada adianta saber tudo se não conseguimos agregar algo a nossa sociedade”. Já para o aluno formando em 2019, João Balbino, “o colégio me fez acreditar que sou capaz de conquistar tudo aquilo que almejo. Durante os três anos de ensino médio técnico, com o apoio da equipe de professores, consegui conquistar meu objetivo: o diploma do ensino médio e técnico em administração. Assim consegui dar um retorno de orgulho para os meus pais depois de toda a força e apoio que me deram”.

De acordo com a diretora da unidade Profa. Érica Reis, o Colégio Técnico, comemora 50 anos de história na formação de pessoas únicas! Uma educação sólida, empreendedora, inovadora e humanizada para alunos que fazem a diferença no mercado de atuação e na sociedade. Além da formação técnica e preparação para o ingresso no ensino superior, o colégio comemora 50 anos criando laços de família e amizade.

Foto:Divulgação

“Colégios Univap – Unidade Centro”

O Colégio Univap – Unidade Centro está com as matrículas abertas para o ingresso no 1º ano do Ensino Médio Técnico.