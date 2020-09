Colágeno e Pele – Uma Relação Direta Entre Beleza e Saúde

Com o passar dos anos, a quantidade de colágeno natural produzida pelo nosso corpo é diminuída.

Tal fato acarreta muitos malefícios, podendo ocasionar dores e desconfortos articulares. Com a ausência dessa proteína tão importante, alguns tecidos começam a se deteriorar, causando um envelhecimento atenuado na pele. A parte do nosso corpo mais visivelmente afetada é a face, tornando-se necessária o uso de produtos com colágeno para o rosto.

Muitas pessoas acreditam que uma alimentação balanceada pode ajudar a adquirir esse aminoácido nos níveis ideais. Entretanto, sabe-se que com o avanço da idade as necessidades nutricionais serão cada vez maiores. Por esse motivo, a suplementação é a alternativa mais indicada por médicos e especialistas da área.

Além disso, com a popularidade do mundo fitness na atualidade , o desgaste causado por exercícios físicos intensos é ainda mais intensificado com a ausência de colágeno.

Dentre os atletas de alto desempenho, a suplementação é diária. Para estes, fazer o uso do colágeno é de extrema valia para manter o tecido articular mais elástico e hidratado. Já para quem se preocupa mais com a estética e beleza exterior, essa proteína é indispensável para conseguir manter uma aparência facial saudável e rejuvenescida.

Idade ideal para tomar colágeno

Poucos sabem que após a mulher adentrar o período da menopausa, a quantidade de colágeno decai ainda mais rapidamente. É perceptível o aparecimento de linhas de expressão profundas, unhas quebradiças e cabelo ressecado.

O auto estima é afetado com esses fatores, e o cuidado com o rosto se torna cada vez mais frequente.

Mas, fazer o uso de suplementos com colágeno sem a ingestão adequada de vitamina C, não é indicado.

A vitamina C é responsável pela biossíntese de colágeno, ou seja, possui uma grande importância para a formação das fibras colágenas.

Nesse momento você deve estar se perguntando: “No que a vitamina C influencia na produção do colágeno?

Como conseguir a Vitamina C através da alimentação

Essa vitamina é responsável pela fixação e a união das células dos ossos e músculos, garantindo o bom funcionamento do organismo. Além disso, combate resfriados e alguns profissionais afirmam ter eficácia contra o desenvolvimento do câncer e diversas outras doenças degenerativas.

Quanto a forma de obtenção da Vitamina C, destacam-se o consumo de: laranja, kiwi, limão e acerola. Esses são alguns exemplos de frutas cítricas, que apresentam um alto teor desse micronutriente.

Contudo, a suplementação com colágeno deve ser feita com acompanhamento médico. Caso a quantidade usada do produto seja excedida, a filtração não será eficaz e seus rins podem ser comprometidos.

Algumas pessoas escolhem o uso tópico do produto, através de cremes em gel que estimulam a produção localizada. Como dito anteriormente, o medicamento através do uso tópico não fará uma produção por todo o corpo, apenas no local em que for aplicado.

Após tantas evidências do benefício do colágeno, não restam dúvidas sobre a qualidade e eficácia do produto.

Consulte um dermatologista e avalie qual a melhor opção de uso, visando um melhor custo benefício e manutenção da sua integridade física.