COI em operação! Centro de Operações Integradas inicia atividades

Importante e moderno equipamento de segurança e mobilidade urbana, o COI (Centro de Operações Integradas) já está operando em Jacareí. Na manhã desta quinta-feira (25), em rápida cerimônia que recebeu autoridades da região, a estrutura foi oficialmente incorporada ao dia a dia da cidade, com 193 câmeras ativas, entre próprias e em parceria com a Associação Comercial e Industrial da cidade. Na segunda quinzena de julho, este número sobe para 243 câmeras.

Câmera do COI; área interna do Centro de Operações Integradas, localizado na Avenida Siqueira Campos-Foto: PMJ

Com investimento de cerca de R$ 5,4 milhões, o COI tem câmeras de alta definição que permitem identificar placas de veículos roubados; zoom de longo alcance no auxílio de reconhecimento facial e de objetos; controle nas entradas e saídas da cidade, entre outros pontos estratégicos.

O secretário de Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí, Adriano Santos, destaca a funcionalidade prática do COI: “É uma ferramenta que traz rapidez e agilidade na elucidação de delitos. Pode, ainda, ser usada na mobilidade urbana, aplicada na inteligência e segurança viária”, disse.

Rapidez – Na moderna sede do COI, dentro da Guarda Civil Municipal e ao lado do Corpo de Bombeiros, a GCM Maria Aparecida Leandro detalha como fica a sua rotina com o advento da tecnologia: “Agora é tudo mais rápido. A gente monitora tudo daqui, através das câmeras, e já distribui a ocorrência em tempo real. São muitos mais ‘olhos’ ao mesmo tempo, todos vigilantes”, encerrou.

