COCORICÓ CHEGA AO CATÁLOGO DO AMAZON PRIME VIDEO

AS SETE TEMPORADAS DO INFANTIL JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NO SERVIÇO DE STREAMING

Vencedor do prêmio APCA de Melhor Programa Infantil e sucesso entre crianças de diferentes gerações, o Cocoricó chega ao Amazon Prime Video. Agora, as sete temporadas de uma das séries infantis mais queridas e conhecidas da TV Cultura já estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming.

Cocoricó

A atração conta as aventuras de Júlio, um menino de 8 anos que mora com seus avós na Fazenda Cocoricó, um lugar encantador onde os animais falam, cantam e vivem se metendo em confusões muito divertidas. Além do primo João, seus melhores companheiros de aventura são o cavalo Alípio, as galinhas Lilica, Lola e Zazá, o papagaio Caco, a vaca Mimosa, a índia Oriba e o morcego Toquinho.

Amazon Prime Video