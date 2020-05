Coca-Cola FEMSA Brasil vai doar mais de 400 mil garrafas de água Crystal

Hospitais em seis estados serão contemplados com a iniciativa que visa contribuir com a hidratação dos profissionais de saúde

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está doando mais de 400 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para hospitais de campanha e de referência no tratamento da COVID-19 nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As doações terão início no dia 22 de maio.

Água Crystal

O objetivo da iniciativa, realizada em parceria com a Coca-Cola Brasil, é contribuir com a hidratação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. Cada hospital receberá pelo menos 24 mil garrafas (12 mil litros de água). O fato de as embalagens serem individuais reforça a segurança e reduz o risco de contaminação aos profissionais.

“É missão da Coca-Cola FEMSA Brasil gerar bem-estar social nos lugares em que está presente. Essa iniciativa nos dá a chance de oferecer um produto essencial aos profissionais que estão mobilizados para realizar o trabalho mais importante nesse momento, que é salvar vidas”, afirma Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA no Brasil.

Os primeiros hospitais que serão contemplados com as doações são o Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em São Paulo; Hospital Metropolitano Odilon Berens, em Minas Gerais; Complexo Hospital do Trabalhador de Curitiba, no Paraná; e Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

COVID-19

“Iniciativas solidárias como essa são muito importantes e motivam o trabalho de nossas equipes que se sentem reconhecidas pelo trabalho desempenhado, por empresas como a Coca-Cola FEMSA. Agradecemos pelo apoio na luta contra a pandemia” destacou Julia Povoas, Diretora de Relações Institucionais da Santa Casa de São Paulo.

Outras iniciativas da companhia

Atuando em diversas frentes no combate à pandemia de coronavírus, a Coca-Cola FEMSA Brasil em parceria com o Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Grupo Fleury, destinou recursos para processar 26 mil testes aplicados prioritariamente aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo. A empresa também disponibilizou sua frota de caminhões para transportar 500 mil litros de álcool 70% líquido doados pelas usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para a rede pública de saúde de São Paulo.

Já hospitais e instituições ligadas à saúde do RJ, RS, SC e SP receberam doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares viabilizadas a partir de uma parceria entre a Coca-Cola FEMSA, Braskem, Fitesa, Lojas Renner e Coca-Cola Brasil. E ainda, mais de 300 mil cartazes do TELESUS estão sendo distribuídos em pontos de vendas de sete estados com o objetivo de levar à população informações sobre o serviço do Ministério da Saúde que auxilia na checagem de sintomas do coronavírus e monitora o estado de saúde das pessoas durante o período de isolamento.

Consciente do seu papel social, a Coca-Cola FEMSA, por meio do Sistema Coca-Cola, também criou no início da pandemia um fundo para beneficiar comunidades de baixa renda e catadores de resíduos com ações diretas contra o coronavírus. Os recursos vão para ONGs e instituições que já são parceiras da empresa em programas continuados de capacitação de emprego, acesso à água e reciclagem.

Coca-Cola FEMSA

Coca-Cola FEMSA, SAB de C.V é a maior engarrafadora do mundo em volume de vendas. A empresa produz e distribui bebidas das marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 131 marcas para mais de 257 milhões de consumidores. Com mais de 83 mil funcionários, a empresa vende anualmente cerca de 3,3 bilhões de caixas unitárias por meio de 2 milhões de pontos de venda. Operando 49 fábricas e 275 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida com a geração de valor econômico, social e ambiental para todos os seus grupos de interesse em toda a cadeia de valor.

A companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados Emergentes da Dow Jones, Índice de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance da Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, dos índices IPC e de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Bolsa Mexicana de Valores, entre outros. Tem operações em determinados territórios de México, Brasil, Guatemala, Colômbia e Argentina e atende nacionalmente Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela. Para mais informações, visite http://www.coca-colafemsa.com.

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil em 48% do território nacional, empregando cerca de 20 mil funcionários e atendendo mais de 88 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em parte do estado de Goiás. No Brasil, são 10 fábricas, 41 centros de distribuição, 23 Cross Dockings e 21 Cross Trucks, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior do sistema Coca-Cola no mundo em volume de produção.