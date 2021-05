COBASI INICIA CAMPANHA DO AGASALHO PET EM TODAS AS SUAS LOJAS

Mais de 50 ONGs serão beneficiadas com cobertores, caminhas e casinhas

A Cobasi, pioneira no conceito de megalojas para animais de estimação no Brasil e uma das líderes no varejo pet, começa no dia 7 de maio a 5ª Campanha do Agasalho Pet para arrecadar roupinhas, cobertores, caminhas e casinhas para animais que vivem em abrigos.

Todas as lojas da rede localizadas nos estados de CE, DF, ES, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SC e SP estão arrecadando as doações por meio de uma caixa elaborada para a campanha com o objetivo de destacar a ação no ponto de venda e atrair mais doações.

Serão mais de 50 ONGs beneficiadas com a ação, elas juntas abrigam mais de 10.000 animais. De acordo com a Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi “entendemos que as ONGs se desdobram para conseguir o essencial na vida dos pets, um abrigo limpo e protegido de sol e chuva, alimentação de qualidade e medicamentos, mas muitas vezes não conseguem acessórios suficiente para aquecer melhor os pets no período de inverno e por isso surgiu em 2017 a ideia de fazermos uma campanha entre maio e julho para conseguir roupas, cobertores e outros acessórios para ajudar a aquecer os pets destes abrigos”.

A Cobasi foi a pioneira em projetos sociais com ONGs no país, “atuamos desde 1998 quando criamos o primeiro centro de adoção na Cobasi Villa Lobos, nesses 23 anos, mais de 36.000 animais foram adotados e 400 milhões de refeições doadas, também foram doados medicamentos e materiais de limpeza, além de apoio a projetos de castrações gratuitas em locais vulneráveis”, completa Daniela.

As doações podem ser feitas em qualquer loja Cobasi, os produtos podem ser usados desde que em boas condições.

5ª Campanha do Agasalho Pet



Local: Todas as lojas Cobasi, conferir a mais próxima no site http://www.cobasi.com.br/institucional/nossas-lojas

Duração da campanha: 7 de maio a 31 de julho

Cobasi

Com 35 anos no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de megalojas para animais no Brasil e uma das poucas empresas do segmento de varejo com capital 100% nacional. Seu formato inovador visa oferecer uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. Em virtude disso, transformou-se também numa opção de lazer para toda a família.

A empresa conta atualmente com 113 lojas em sua rede, distribuídas no estado de São Paulo (78), Rio de Janeiro (4), Paraná (7), Santa Catarina (3), Rio Grande do Sul (9), Distrito Federal (4), Pernambuco (1), Ceará (2), Minas Gerais (3), Espírito Santo (1) e Pará (1), além da comodidade do canal on-line http://www.cobasi.com.br e do aplicativo.

Imagem de Jörg Möller-Jöhnk por Pixabay