Coach Paulo de Freitas voltando a China e elogios

Na tarde desta quinta-feira 06/02/20 nossa equipe fez contato na Granja Comary (RJ) com o Profº Paulo de Freitas, conhecido na China como ” Coach Paulo ” e muito atencioso, relatou um pouco desta nova experiência de trabalhar na China, apesar de já ter estado em vários países como Marrocos, Holanda, USA e Japão.

JJ Jornal : Paulo, fale um pouco desta etapa profissional ?? PF : estou muito feliz, tudo muito diferente, estamos desde 2019 já bem adaptados, os Chineses foram muito receptivos e atenciosos para comigo.

JJ você acredita que o Futebol Chinês se desenvolverá ? PF eu acredito que o Futebol Chinês irá se desenvolver sim, estamos lá para isso, não somente eu , como outros treinadores capacitados JJ Como foi parar na China Profº ? PF : através do empresário Marcelo Felipe, um empresário de muita Experiência Internacional e conhecedor no Mundo do Futebol. Marcelo é agente sério e de uma conduta correta no futebol ; fizemos uma parceria por longo tempo e estou muito satisfeito pela pontualidade em tudo que foi tratado.

JJ pode nos dar informações sobre o contrato Paulo ? PF : prefiro manter sigilo sobre o contrato e valores , mas garanto que tudo está sendo honrado.

JJ : Nos fale deste surto na China , Corona Vírus? PF : como todo e qualquer vírus é necessário alguns cuidados e precauções. Lamento muito a morte de muitos, mas sei que em breve estará tudo normalizado, a China é uma potência JJ seu retorno está previsto para quando Profº ? PF : já era para estar de volta á Meizhou , mas devido os cuidados , devo estar embarcando na primeira quinzena de fevereiro.

JJ : sabemos que o Profº é sondado por várias situações de clubes Africanos e Europeus, pretende ficar na China ? PF: como já disse, estou feliz , quero sim ficar na China , pois sei que posso contribuir para o futebol local. Hoje penso em fazer um bom trabalho, e tenho convicção que isto está acontecendo .O futuro não sabemos. Como sempre digo: ” só trabalho resolve “.

JJ : Paulo de Freitas, confirma para nós do Jornal Joseense, você tem a Licença A na CBF, fez várias especializações como Futebol Interativo,esteve no Pellé Soccer Camps USA, é Coaching pela LEADERS (BR) , é Psicanalista Motivacional (RNRJ); por isso acreditamos que terá grande êxito no futebol Chinês. PF: isso mesmo , mas procuro estar sempre atualizado nas mudanças que vem ocorrendo no mundo da bola e espero poder contribuir sempre para este negócio tão incrível chamado FUTEBOL. Nossa equipe agradece o treinador Paulo de Freitas, opa ” Coach Paulo (risos) pela atenção dispensada e queremos muito o sucesso do amigo , seja ele de ordem Nacional ou Internacional .