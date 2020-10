CNN contrata Carla Vilhena

Apresentadora é mais um reforço para programação da TV e para expansão do projeto multiplataforma

A CNN Brasil anuncia a contratação de uma das apresentadoras mais conhecidas do telejornalismo brasileiro: Carla Vilhena. É o terceiro reforço da emissora, em uma semana, para a ampliação do projeto multiplataforma e para a programação do Pay TV.

Carla fez história na Rede Globo, onde trabalhou durante 34 anos e apresentou os principais produtos jornalísticos da TV. Esteve à frente do ‘Jornal Nacional’, ‘Fantástico’, ‘Jornal Hoje’, ‘Bom Dia Brasil’, ‘Jornal da Globo’, entre outros.

A jornalista entrou no grupo em 1984, com apenas 16 anos, para editar imagens de reportagens sobre a Olimpíada de Los Angeles. Começou a faculdade de Jornalismo no mesmo período e, apenas dois anos depois, já estava no vídeo. Trabalhou na TV Educativa, na Rede Manchete e na TV Bandeirantes. Em 1997, foi convidada para voltar à Globo como repórter, mas logo foi promovida a apresentadora.

A jornalista pediu demissão da TV Globo em janeiro de 2018 para se dedicar à carreira na internet e a projetos de media-training, com foco no mercado de trabalho feminino.

Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil

“Carla Vilhena é uma profissional consagrada, que já faz parte da história da televisão brasileira. Seu talento inquestionável e reconhecido pelo grande público agregará muito valor ao nosso projeto”, afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil.

Carla Vilhena

“Fazer parte do maior canal de jornalismo do mundo é um orgulho para qualquer profissional. O jornalismo nunca saiu de mim. Por isso, a proposta de participar de um projeto tão ousado e importante para o Brasil me fisgou na hora”, diz Carla Vilhena.

CNN Brasil

A CNN Brasil é conduzida pelo grupo brasileiro de mídia NovusMídia, conforme acordo de licenciamento de marca estabelecido com a CNN International Commercial (CNNIC), que abrange o acesso a certas propriedades, incluindo conteúdo da CNN International. O canal de notícias 24 horas está disponível desde o dia 15 de março de 2020 para assinantes da TV paga, no canal 577, e também nas plataformas digitais.

Em setembro de 2020 lançou a CNN Rádio, em parceria com a Rede Transamérica, para levar conteúdo jornalístico para 196 cidades brasileiras, com alcance potencial de 55 milhões de ouvintes.

Em outubro do mesmo ano criou uma nova unidade de negócios dentro de sua estrutura: a CNN Eventos. Seguindo o modelo consolidado realizado pela CNN americana, o projeto vai realizar fóruns, summits e debates para diversos segmentos do mercado.

