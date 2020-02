Clube de Campo Santa Rita divulga a programação oficial para o carnaval 2020

São mais de 13 atrações de 21 a 25 de fevereiro. E Bloco da Pri é uma das novidades para esse ano.

O clube de Campo Santa Rita, acaba de anunciar a programação para o Carnaval 2020. Ao todo serão mais de 13 atrações ,durante os cinco dias da maior festa do Brasil, já confirmados:Banda Palace, Cecilia Militão, Banda Clauss, Maysa Ohashi, Romarinho Batista (intervalos),Brilho no Olhar,Bandas convidadas, na tenda eletrônica:Estevão Manfioli,Nogue e Djs convidados. E a organização acaba de anunciar mais uma atração Bloco da Pri nos três dias matinês.



Bloco da Pri

O festa acontece de de 21 a 25 de fevereiro e conta com cinco noites (Sexta, Sábado, Domingo, Segunda e Terça – 22h as 05h) . E três matinês ( Sábado, domingo e terça -14h ás 19h).

O evento ainda contará com uma praça de alimentação com muitas novidades.Os Ingressos antecipados já estão disponíveis a R$ 30.E podem ser adquiridos através:www.queroingresso.com/carnavalsantarita ou nos pontos de vendas ( via serviço). Lembramos que crianças até quatro anos acompanhadas dos pais não pagam e até 12 anos pagam pagam meia entrada na portaria do clube.

Carnaval Clube de Campo Santa Rita





Data: 21 a 25 de fevereiro

Ingressos:

Antecipado R$ 30,00 | Portaria R$ 40,00

Vendas:

ONLINE pelo site da Quero Ingresso:

www.queroingresso.com/carnavalsantarita

– Secretária Clube Santa Rita

– Chaparall Colinas

– Mr.Moo Jardim Aquarius

– Ilha do Mel

– Posto Shell

Crianças na Matinê:

– Até 04 anos não pagam acompanhada dos pais

– 04 a 12 anos pagam meia (vendas somente na bilheteira do Clube)

Maiores informações:

Clube Santa Rita (12) 3949-9494

Whatsapp oficial (12) 98272-2266

https://www.facebook.com/events/s/carnaval-2020-clube-santa-rita/453153935574103/