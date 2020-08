Clínica de Fisioterapia da UNITAU retoma as atividades presenciais

A Clínica de Fisioterapia da Universidade de Taubaté (UNITAU) retomou as atividades presenciais com todos os cuidados e protocolos de segurança. A Clínica oferece aos alunos o ensino prático das disciplinas e proporciona para a comunidade atendimentos de prevenção e reabilitação de lesões. Todas as práticas fisioterapêuticas são supervisionadas por docentes do Departamento.



UNITAU

Além da diminuição do fluxo de pessoas nas dependências do local, do distanciamento e da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para alunos, professores e servidores, também foi instituído um guia de procedimentos para retorno, composto por medidas de prevenção, controle e contenção de riscos.



“Além disso (dos protocolos de segurança), a telerreabilitação vem sendo implementada conforme as indicações do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Os alunos estão vivendo na prática essa possibilidade de atendimento remoto aos pacientes”, comenta a Diretora do Departamento, Profa. Dra. Alex Sandra Oliveira de Cerqueira.



Taubaté

Com cerca de 10 mil atendimentos por ano, a Clínica tem sido destaque em Taubaté não só para os universitários, mas também para a população. “Ela já se tornou referência no serviço de fisioterapia na cidade e região há anos. Os alunos passam por diversas áreas, como pela fisioterapia ortopédica e traumatológica, fisioterapia cardiorrespiratória, pela fisioterapia na saúde do idoso e na saúde da mulher, entre outras. Isso faz com que os estudantes tenham uma formação sólida”, relata o coordenador da Clínica, Prof. Dr. Rodrigo Silva e Santos.



Clínica de Fisioterapia da UNITAU

A agenda da Clínica está aberta para novos pacientes, e os interessados devem contatar a recepção pelo telefone (12) 3621-9400 para uma triagem.



ACOM/UNITAU