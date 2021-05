Clientes da EDP terão cashback de até R$ 15 no pagamento da conta de energia pelo PicPay

Promoção é válida para pagamento da primeira conta de energia com cartão de crédito pelo PicPay

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, em parceria com o PicPay, aplicativo que tem como objetivo facilitar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, compram e se comunicam, lançam campanha de cashback para usuários novos e já ativos na plataforma.

Os clientes que fizerem o pagamento da conta de luz da EDP usando cartão de crédito pela primeira vez no aplicativo do PicPay terão direito a um cashback de até 40% do valor da conta. O valor máximo de retorno é de R$ 15 e ficará armazenado na carteira virtual, podendo ser utilizado para transferências e outros pagamentos. Além disso, para clientes novos e aqueles que já são usuários do PicPay, a conta de energia pode ser parcelada em até 12 vezes e, durante a campanha que tem duração de 60 dias, também será possível ganhar parte do dinheiro de volta por meio de cashback.

Cashback

“A EDP reforça seu compromisso em buscar soluções que ofereçam mais satisfação e segurança em toda a jornada do cliente. Efetuar pagamentos de forma digital é uma tendência crescente e evita a necessidade do deslocamento até locais físicos, como agências bancárias ou lotéricas, o que se tornou ainda mais relevante neste contexto de pandemia de Covid-19” destaca Vanessa Lugon, gestora da EDP.

Para pagar a conta pelo aplicativo PicPay é preciso baixá-lo no smartphone e abrir uma conta gratuita. Em seguida, clique no botão “Pagar conta”, acesse a conta de energia, copie o código de barras da fatura ou aponte a câmera do celular para efetuar o pagamento.

Para mais informações e acessar o regulamento da campanha, clique aqui: edp.com.br/picpay

Digitalização no pagamento

Atualmente, 65% dos pagamentos das faturas de energia da EDP já são realizados por meio de canais digitais, como o débito automático, internet banking e Pix. E a EDP segue inovando, atenta a esta tendência crescente e incorporando soluções práticas e seguras aos clientes. A digitalização do pagamento se torna cada vez mais presente na vida das pessoas e tem se consolidado como uma forma de prevenção do contágio pela Covid-19, já que o cliente tem a opção de pagar suas contas de forma prática, no conforto de sua casa, sem se expor em filas.

PicPay

Fundado em Vitória (ES) em 2012 por três empreendedores, o PicPay é uma empresa de tecnologia que nasceu para tornar a vida mais fácil ao reinventar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, fazem compras e se comunicam. Em 2015, a empresa foi investida pelo grupo J&F, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil. Atualmente, como o super app brasileiro com maior número de usuários — mais de 50 milhões —, o PicPay busca oferecer produtos e serviços para todos os momentos do dia a dia dos clientes, combinando os benefícios de cinco frentes em uma única plataforma: social, carteira digital, marketplace financeiro, PicPay Store e anúncios. A integração entre serviços financeiros e a possibilidade de interações dentro do aplicativo cria um efeito de rede, impulsionando todas as verticais do negócio.

EDP no Brasil

Com mais de 20 anos de atuação, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. A Companhia, que tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, possui seis unidades de geração hidrelétrica e uma termelétrica, além de atuar em Transmissão, Comercialização e Serviços de Energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Foi eleita em 2020 a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em Governança e Sustentabilidade, estando há 15 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.Siga a EDP em: Site | LinkedIn