CIRURGIA PLÁSTICA APÓS A GRAVIDEZ

A cirurgia plástica realizada após a gravidez está se tornando cada dia mais comum. O corpo passa por alterações hormonais, físicas e emocionais, o que motiva as mulheres a tentar recuperar sua antiga forma.



Os seios podem ficar caídos, sem aquela aparência bela e jovial. “O ganho de peso, associado à expansão do útero intra-abdominal, provoca a expansão e a redução de tonicidade da musculatura e da pele do abdômen. Além disso, o acúmulo de gordura e a distensão cutânea nesta região pode resultar no aparecimento de estrias. O acúmulo de gordura pode se extender para os quadris, nos flancos e nas costas”, explica o cirurgião plástico Eduardo Sucupira.

Cirurgia plástica



Felizmente, os procedimentos de cirurgia plástica existentes podem corrigir a maioria dessas alterações indesejáveis e ainda, ajudar a mulher a recuperar sua autoestima. “Sua realização é possível apenas de 6 a 12 meses após o nascimento da criança, a partir do reequilíbrio hormonal restabelecido dentro desse prazo”, ressalta o médico. A restauração hormonal, o término da amamentação, o resgate das condições físicas e do peso ideal possibilitará um planejamento cirúrgico adequado.



Entre os procedimentos mais procurados no pós-parto está a correção da flacidez das mamas. Isso é possível através de uma cirurgia chamada mastopexia (suspensão mamária) e da colocação de implantes, para obter-se o volume esteticamente desejado. Combinar tais procedimentos com uma lipoaspiração a laser ou uma abdominoplastia, fará com que o resultado final seja ainda melhor.

Gravidez



A combinação entre aumento da mama, abdominoplastia, lipoescultura a laser, realizadas após a gravidez, podem ser eventualmente, realizados durante uma única intervenção, reduzindo assim o tempo que o paciente levaria para se recuperar. “O ideal é que a paciente receba uma avaliação completa, para que seja possível determinar qual tipo de procedimento é o mais adequado, pois cada caso possui suas particularidades. Dessa forma, os resultados desejados serão alcançados com sucesso” finaliza Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Eduardo Sucupira – Cirurgião Plástico, realizou a sua formação no Serviço do Prof. Ivo Pitanguy(1997-1999). É Especialista e Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Membro internacional da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Mestre e Doutor pelo Programa de Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. (www.eduardosucupira.com.br).

Cirurgião plástico Eduardo Sucupira–Foto:Divulgação