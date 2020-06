Cinema drive-in: a nova realidade em tempos de isolamento social

As empresas Arantes Marmoraria (Kleber Santos), Audio Excellence Home Theater & Automação (Roberto e Andreza Mattos) e Riolax (Mario Guisard e Tomoko Miura – Diretora de vendas ), se juntaram para um projeto inovador, criando a volta do cinema “drive-in”, diretamente do auge nos anos 50.



Kleber Santos-Arantes Marmoraria-Foto:Nando JR

O local escolhido é na Arantes Marmoraria



Atentos com a importância do isolamento social, o evento manterá o formato original dos antigos “drive-in”, aonde os convidados assistem o filme de dentro do seu carro, sintonizando o áudio do filme no próprio rádio do veículo.



Esta ação dos empresários se inicia no dia 12 de junho e ira até o mês de julho. A expectativa é receber e oferecer esta experiência para aproximadamente 100 convidados parceiros, entre clientes, arquitetos e designer de interiores.



Andreza Mattos e Roberto-Audio Excellence Home Theater & Automação -Foto:Nando JR

Cinema “drive-in”

E para estrear as sessões do “drive-in”, alguns clientes e parceiros das 3 empresas irão desfrutar um pouco de romantismo no dia dos namorados