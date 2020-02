Cinco vantagens de comprar produtos Xiaomi via distribuição oficial

Em pouco mais de oito meses desde que voltou a atuar no mercado brasileiro, a Xiaomi no Brasil já ultrapassou a marca de 250 itens disponíveis, entre smartphones, relógios, pulseiras e todo um ecossistema de dispositivos inteligentes.

Xiaomi

Para evitar a frustração do consumidor em comprar um produto que seja falsificado ou não compatível com o mercado brasileiro, via mercado paralelo, a empresa enumera 5 vantagens para comprar seus produtos via canais oficiais.

Legalidade: Ao adquirir produtos via canais oficiais, o consumidor tem a certeza de estar comprando um produto legítimo.

Compatibilidade: Aparelhos oficiais possuem as devidas certificações obrigatórias por lei, que garante a compatibilidade com diversas tecnologias no país como, por exemplo, a rede de celular 4G.

Um exemplo prático de aparelhos adquiridos por meios não oficiais é a incompatibilidade de smartphones com determinadas redes 4G em algumas regiões do país. Desta forma o aparelho não funciona em 4G e a velocidade de conexão cai drasticamente.

Segurança: os produtos da Xiaomi adquiridos via distribuição oficial DL contam com a garantia oficial da marca, o que garante legitimidade/ suporte nacional e garantia de entrega para as compras online realizadas pelo site mi.com.

Pós-venda oficial: os consumidores que enfrentarem eventuais eventualidades ou problemas técnicos com os aparelhos terão suporte técnico especializado à disposição e garantia de peças 100% genuínas. O atendimento abrange todo território nacional, com SAC preparado para atendimento, inclusive recebendo ligações gratuitas via celular para maior praticidade dos consumidores.

Lojas físicas com Praticidade: é possível comprar diretamente no ponto de venda, possibilitando a avaliação das principais funcionalidades e design dos produtos, aquisição de seguro contra furtos e roubos, além de se ter uma compra assertiva, sem dificuldades burocráticas e possível atraso na entrega.

Inauguração Loja Xiaomi Ibirapuera- Foto:Divulgação Xiaomi

Onde Comprar Xiaomi de forma oficial