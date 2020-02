Cinco locais instagramáveis de Campos do Jordão

Hotel Vila Inglesa, referência da arquitetura local de ares europeus, e jardins Amantikir estão na lista

Hoje ninguém mais viaja sozinho, e o principal motivo é o Instagram. Lugares novos, refeições incríveis e descobertas são compartilhados na rede social e, de qualquer lugar do mundo, é possível embarcar com outras pessoas. De malas prontas, o destino da vez é Campos do Jordão, a charmosa cidade serrana com ares de Europa a 170 km de São Paulo, onde não faltam paisagens e atrações instagramáveis.

Para começar, o hotel Vila Inglesa (www.hotelvilainglesa.com.br) é parada obrigatória para um clique. Sua construção em estilo normando é referência da arquitetura local e ponto importante da paisagem da cidade. Premiado entre os Melhores Hotéis do Brasil segundo o TripAdvisor, tem mais de 60 anos de história e oferece atividades temáticas e estrutura impecável para relaxar em um ambiente sofisticado com pacotes para todos os públicos e idades. Já adiantando as hashtags para este post, o hotel é local ideal no #Brasil para celebrar o #amor e a #família. Segundo o Instagram, estas foram as três menções mais populares na rede social no ano passado no País.

Outra atração imperdível é o Parque Amantikir (www.parqueamantikir.com.br), um paraíso dos fotógrafos de plantão. O espaço tem 28 jardins e 700 espécies de plantas espalhados por 60 mil metros quadrados. É beleza a perder de vista entre labirintos, mirante, estufa, bosque, trilhas e jardins com inspirações de várias partes do mundo, como França, Alemanha, Inglaterra e Japão. É impossível não fazer #fotografias maravilhosas por lá e sair #feliz depois do passeio com os #amigos. Estas populares hashtags valem também para um fim de tarde no Morro do Elefante. O local, a 1.800m de altitude, fica a poucos minutos do centro de Capivari e tem um mirante perfeito para assistir ao pôr do sol. Para chegar ao topo, vale um tour agradável de teleférico.

Ainda no clima de #natureza, mais um termo citado milhões de vezes no Instagram no mundo todo, o Pico do Itapeva não pode ficar de fora desse roteiro. Do alto dos seus 2.030m de altitude, é possível avistar 15 cidades da região do Vale do Paraíba. O local proporciona uma das vistas mais bonitas da Serra da Mantiqueira e é lar também de um lago, além de várias trilhas.

Para completar este álbum de #férias, mais uma referência histórica charmosa, além do Hotel Vila Inglesa: os Trenzinhos de Campos do Jordão. A ferrovia, inaugurada em 1914, era a principal via de locomoção da época. Hoje tornou-se rota confortável para conhecer os principais bairros da cidade e faz paradas estratégicas para os turistas garantirem o clique perfeito.