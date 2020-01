‘Cidade Inteligente’ começa a virar realidade em São José

São José dos Campos está entrando definitivamente na nova era do desenvolvimento sustentável, usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, principalmente na área de segurança pública. O programa Cidade Inteligente, iniciativa pioneira no Brasil, começou a ser implementado neste início de ano.

A empresa responsável pelo serviço iniciou a instalação dos equipamentos e cabos de fibra óptica em todas as regiões da cidade.

Serão 1.000 câmeras com inteligência e reconhecimento facial por toda a cidade, implantação do CSI (Centro de Segurança Integrada), interligação semafórica, internet gratuita à população nas praças, parques e prédios públicos, como escolas, unidades de saúde, poliesportivos e Casas do Idoso.

Cidade Inteligente

Trata-se do melhor projeto de segurança do país. O Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service), é um conjunto de ações inovadoras que serão utilizadas para otimizar a segurança pública por meio de recursos de inteligência e dados digitais.

A novidade beneficiará também setores como mobilidade urbana, saúde, educação, Defesas Civil, Bombeiro, Polícia Civil e Policia Militar, fazendo com que as pessoas, tenham mais qualidade de vida.

O investimento será de R$ 39,3 milhões.

São José Unida

Na área da segurança pública, a ampliação das câmeras com os portais de segurança irá reforçar as ações do programa São José Unida, que reúne todas as forças policiais do município no combate à criminalidade.

O que é?

Cidades Inteligentes são aquelas que usam a tecnologia para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, a segurança pública, os serviços públicos, tudo com base na inovação, custos reduzidos e a consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Raio X do sistema

31 câmeras panorâmicas

431 câmeras Dome’s (360º)

295 pontos de internet gratuita

151 unidades da Prefeitura interligadas (ainda mais agilidade nos atendimentos)

839 salas de aula conectadas

4 unidades da Casa do Idoso interligadas

60 unidades interligadas (parques, unidades esportivas e poliesportivos)

64 hospitais e UBS’s

São José Conectada

Também já estão à disposição da população em São José dos Campos aplicativos úteis que serão ainda mais aprimorados com a entrada das informações do Programa de Cidade Inteligente.

– Pref Book

– São José na Palma da Mão

– Consulta de medicamentos via internet

– Monitoramento por satélite

– Geoprocessamento

– Portal Eletrônico de Segurança

Empresa responsável pelo serviço iniciou a instalação dos equipamentos e cabos de fibra óptica em todas as regiões da cidade – Foto: Charles de Moura/PMSJC