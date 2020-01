Cidade de Tiradentes comemora seu 302º aniversário

A cidade de Tiradentes/MG celebra 302 anos da criação da Vila de São José, que deu origem ao município de Tiradentes. A administração municipal realizará solenidades comemorativas pelo aniversário da cidade, neste domingo (19), na Praça Cívica – Largo do Sol, com início previsto para as 9h, com a cerimônia cívica e desfile militar e das entidades de Tiradentes.

Às 12h, haverá uma sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes e o lançamento do livro “Ruas de Tiradentes – Memória Hodonímica”, no Sobrado Ramalho. O livro do tiradentino Rogério Paiva, conta a história dos nomes das ruas da cidade.

Para encerrar as comemorações em ritmo de festa, a administração municipal de Tiradentes promove o show da banda Detonautas. “São 302 anos de história! É importante celebrar o aniversário da cidade Berço da Liberdade Brasileira com civilidade e muita alegria para povo tiradentino”, afirma o prefeito José Antônio do Nascimento.

Cercada pela imponente Serra de São José, a cidade de Tiradentes é famosa por seus casarões e construções barrocas, e por ser uma das cidades históricas mais preservadas do país. Tiradentes oferece, além do turismo histórico e cultural, a culinária mineira e o aconchego de cidade do interior, com características próprias que garantem o destino certo para visitar.

Tiradentes/MG