Ciclistas de Jacareí contam com bicicletários por toda a cidade

Aumento é de mais de 500% nos últimos quatro anos. Já são 33 bicicletários em diversos bairros de Jacareí

Acolher o modal bicicleta vai além das ciclovias. Ter onde parar a bicicleta com segurança e de forma acessível é fundamental para quem utiliza o meio de transporte e sinal de cuidado da gestão do trânsito na cidade. Nesse sentido, e acompanhando o aumento expressivo de ciclovias, Jacareí já conta com 33 bicicletários espalhados por diversos pontos. Em 2016, eram apenas seis.

Bicicletários

O trabalho é fundamental na integração dos modais e está em linha com a política pública da Secretaria de Mobilidade Urbana. As ciclovias chegavam a três quilômetros em 2016, agora já são 15 quilômetros.

Edinho Guedes, secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, comenta a importância de respeitar os diversos meios de transporte: “Nosso trabalho é no sentido de integrar todos os modais, para que o cidadão possa escolher, livremente, qual vai querer usar, com segurança e acessibilidade”, explica.

Mais 22 quilômetros

Além do mencionado, a nova malha cicloviária de Jacareí terá uma extensão de 22,1 quilômetros nas macrorregiões do Parque Meia Lua, Jardim Esperança, Jardim do Vale, Jardim Emília, Cidade Jardim, Villa Branca e Centro. O projeto de implantação do novo sistema cicloviário do município interligará os bairros ao Parque da Cidade.