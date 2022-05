Churrascaria Estância abre unidade em São José dos Campos

Novo espaço no Jardim Aquarius oferece o melhor churrasco gaúcho; casa conta com espaço kids e estacionamento gratuito com manobrista

O melhor churrasco gaúcho agora em São José dos Campos. A cidade acaba de ganhar uma unidade da Churrascaria Estância, restaurante referência em atendimento e rodízio composto por carnes selecionadas. A nova casa, na rua Juiz David Barrilli, 376, no Jardim Aquarius, oferece espaço amplo e bem arejado, com paisagismo sofisticado, espaço kids e estacionamento gratuito com manobrista.



O rodízio é composto por mais de 20 cortes de carnes selecionadas. No salão aconchegante, destaque ainda para o buffet para vários gostos composto por saladas variadas, pratos quentes, massas, frutos do mar, comidas orientais e sobremesas.



“Estamos muito felizes em inaugurar a nova unidade em São José dos Campos. O público tem nos surpreendido. São pessoas que têm prazer em comer bem, são muito receptivas e cordiais”, afirma Clóvis Moreira, gerente operacional da churrascaria.



Excelência no atendimento

Na Estância, todos os funcionários são treinados e possuem experiência e qualificação na área em que atuam. A churrascaria conta ainda com espaço para eventos para cerca de 120 pessoas.



“Fazemos tudo com muito carinho. Cuidamos com rigor desde a escolha da equipe e dos fornecedores até dos produtos que serão servidos no salão. Aqui o cliente tem certeza de que tudo possui uma qualidade ímpar”, ressalta Moreira.



Churrascaria Estância

A Churrascaria Estância funciona de domingo à quinta-feira, das 11h às 23h; às sextas-feiras e aos sábados, das 11h às 23h30. Ela fica na rua Juiz David Barrilli, 376, Jardim Aquarius. Tel.: (12) 3921-4916. Estacionamento gratuito.