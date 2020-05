Chorinho joseense é tema de live neste domingo

O projeto Cronologia do Choro Joseense, que reúne os coletivos de música Conversa Afiada e Conversa de Cordas para homenagear grandes nomes do gênero em São José dos Campos, encontrou no ambiente virtual um meio para continuar com o trabalho durante a quarentena. Desde o dia 30 de abril, os músicos estão cumprindo um cronograma de atividades virtuais com programação que inclui lançamento de vídeos gravados a distância nas redes sociais do projeto, disponibilização das partituras para quem quiser fazer download e uma live especial neste domingo, dia 31, às 11h (www.facebook.com/cronologiadochoro/ ).



“Cronologia do Choro Joseense”

O show terá a participação dos músicosLuiz Paulo Muricy (cavaquinista), José Marcos Manoel (bandolinista), Cláudio Rogério Ferreira (violonista), Everton Rodolfo Campos (flautista), Bruno Bertolino (pandeirista), Maria Antonieta Sachs Mendes (cavaquinista) e Carlos Alexandre Wuensche (violonista).

O repertório celebra a obra de compositores de várias gerações do Choro em São José. O violonista e ex-prefeito Elmano Veloso, os bandolinistas João Silva e Jorge Israel e o maestro, saxofonista e clarinetista José Antônio Cunha, fundador do Clube do Choro Pixinguinha, são alguns dos mestres homenageados, ao lado de nomes da nova geração, como o bandolinista e cavaquinista José Marcos Manoel e o flautista Éverton Campos.

Foto:Divulgação

O Projeto

Aprovado em edital público da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) para receber financiamento do Fundo Municipal de Cultura, o projeto “Cronologia do Choro Joseense” – que teve início em dezembro – é baseado em pesquisa sobre a obra de antigos e novos compositores do choro na cidade. Ele prevê a realização de shows gratuitos em espaços públicos do município, quatro concertos didáticos em escolas, além da disponibilização para o público das partituras das músicas que compõem o roteiro dos espetáculos. Por conta da pandemia, o programa teve que ser modificado e os shows presenciais adiados. A saída encontrada para não parar o projeto foi lançar um cronograma de atividades virtuais – com aprovação da FCCR – que teve início no dia 30 de abril e segue, inicialmente, até o dia 31 de maio.

