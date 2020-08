CHINESES SE AGRADAM ‘RENOVAM E COACH PAULO FICA EM MEIJIANG

Nossa equipe do Jornal Joseense fez contato com o Treinador Internacional, conhecido na CHINA como ” Coach Paulo ” assim que soubemos da renovação do contrato 2020 – 2021 , e muito atencioso a nossa equipe , sendo lá na China de madrugada , o treinador respondeu a todas as nossas perguntas .

” Coach Paulo “

JJ Paulo , obrigado por nos atender. Desde 2019, 2020 e agora até final de 2021 , está feliz e parece muito adaptado ?

CP estou muito feliz , sei que tudo que esta acontecendo é fruto de muito trabalho , quanto a adaptação, no início em 2019 foi muito esquisito (risos) a alimentação , o idioma , os costumes , mas depois no dia a dia você vai se enquadrando e acaba virando rotina.Pois no Futebol 80% é gestual.

JJ Paulo , Todas as informações que obtivemos dos Chineses apresentaram que você é muito querido por todos na cidade , e que faz um trabalho de Excelência, confere ?

CP Eu acredito que sim (risos) pois vim para China determinado , mostrar o trabalho , pude fazer o curso on line pela Faculdade de Viçosa ( Alto Nivel) , e desde 2019 venho aprimorando e acompanhando o desenvolvimento do futebol .

JJ E não sente falta do Brasil Coach? CP Muita falta, dos meus familiares , dos amigos e principalmente da Gi Freitas , que é a grande incentivadora e torcedora pelas minhas conquistas. Mas acredito que tudo será superado e em breve estaremos juntos.

JJ Não tivemos acesso ao valores da negociação Paulo , você pode nos passar ?

CP Olha amigos , o que posso garantir é que estou Feliz , e vou manter em sigilo esta informação , espero que não fiquem chateados JJ Claro que nao Coach é direito seu mater a sua privacidade.

JJ Paulo , é verdade que você iria para Europa , e já tinha rumo certo .. caso os Chineses não renovassem ?

CP (risos ) tivemos várias conversas com amigos e agentes , mas ficou para depois .

JJ E seu relacionamento na Ásia ? CP é ótimo, fiz vários amigos e gostaria de citar um , que é uma pessoa extremamente humana e grande profissional que é o Janio (Coach em Shenzhen) líder na China da TaticUP e outros

JJ O IMPORTANTE que você está feliz e agora muito trabalho pela frente ?

CP Sim como eu digo sempre #sotrabalhoresolve , futebol nao tem varinha mágica, é um esporte coletivo que requer muito da conciencia individual de cada atleta .

JJ Bem Coach Paulo de Freitas, agradecemos sua cordialidade a nossa equipe , você realmente é um treinador diferenciado e esperamos vê-lo numa grande equipe no Brasil , pois pela sua experiência e capacidade clube não faltará.

CP eu que agradeço o carinho de vocês e xei xei (risos) que quer dizer OBRIGADO.