Chico da Tiana traz stand-up comedy a São José em duas sessões

Sucesso na internet com mais de 1 bilhão de visualizações e 6 milhões de seguidores nas redes sociais, o humorista Cleber Rosa traz a São José dos Campos (SP), no dia 4 de agosto, seu hilário “Reclamação do Dia” em duas sessões, às 20h e às 21h45.

Com abordagem simples, bem-humorada, seu jeito carismático e sua habilidade para fazer as pessoas rirem, Cleber traz ao palco seu personagem Chico da Tiana, que é adorado pelo público e é sinônimo de boas risadas.

Chico da Tiana

No espetáculo, ele apresenta situações cotidianas de forma hilária, envolvendo o público em suas histórias e muitos causos. A comédia stand-up é voltada para toda a família, livre de palavrões e proporciona momentos de risadas e descontração para pessoas de todas as idades. Imperdível!

Espetáculo: “Reclamação do dia”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 04 de agosto – Sexta-feira, às 20h e às 21h45

Gênero: Stand-up

Duração: 80 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 70,00 / R$ 35,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204- 5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/chico-da-tiana-reclamacao-do-dia

ESPÍRITA

Teatro Colinas recebe espetáculo inspirado na obra homônima de Chico Xavier

Tendo como cenário o Cristianismo nascente do século I, a peça “Há dois mil anos” mostra embates entre a arrogância das famílias patrícias e a simplicidade fraterna dos primeiros cristãos, numa trama cheia de sentimentos opostos como sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e escravidão, crueldade e benevolência, perdão e vingança.

Na trama, Publius, orgulhoso senador romano, desperdiça a chance de modificar a existência ao conhecer pessoalmente Jesus. Na ocasião, o mestre o convida a mudar sua vida dali para sempre. Mas Publius não aproveita a oportunidade, e o rumo da sua reencarnação toma caminhos de grande dor para o futuro.

Inspirado em obra homônima de Chico Xavier, publicada em 1939.

TÍTULO: “Há dois mil anos”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 05 de agosto – Sábado, às 20h

Gênero: Espírita

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 70,00 / R$ 35,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h) – *INGRESSO SOLIDÁRIO: DOANDO 1KG DE ALIMENTO PAGUE R$35,00 NA INTEIRA

Telefone: (12) 3204-5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/ha-dois-mil-anos

INFANTIL

Criançada curte, neste sábado e domingo, ‘Peter Pan’ no Teatro Colinas

Sábado e domingo, às 16h, tem clássico infantil no palco do Teatro Colinas: “Peter Pan”. Na trama, um garoto que quando pequeno fugiu de casa e se juntou a fada Sininho em uma ilha onde as crianças nunca crescem, a Terra do Nunca. Um espetáculo que promete encantar toda a família.

Espetáculo: “Peter Pan”

Onde: Teatro Colinas (av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP)

Quando: 05 e 06 de agosto – Sábado e domingo, às 16h

Gênero: Infantil

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 25,00 (bilheteria de quarta a sexta, das 13h às 21h; sábados das 13h às 21h; domingos, das 13h às 19h)

Telefone: (12) 3204- 5236

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/peter-pan