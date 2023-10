Chico da Tiana está de volta ao Teatro Colinas neste final de semana; confira a programação

Sucesso na internet, humorista traz seu espetáculo “Reclamação do Dia” a São José dos Campos (SP); também neste final de semana, “Tributo Musical ao Cinema” e, para a garotada, “Era uma Vez – Um Clássico Encantado”; saiba mais

Sucesso na internet com mais de 1 bilhão de visualizações e 6 milhões de seguidores em suas páginas, Cleber Rosa está de volta a São José dos Campos (SP) com seu hilário espetáculo “Reclamação do Dia”.

Voltada para a família, a comédia stand-up é livre de palavrões e proporciona momentos de risada e descontração para pessoas de todas as idades. No espetáculo, o humorista apresenta situações cotidianas de forma hilária, envolvendo o público em suas histórias e causos.

Destaque para seu personagem Chico da Tiana, adorado pelo público e que rende boas risadas. Um espetáculo para todos que querem momentos divertidos entre familiares e amigos.

Serão duas apresentações no sábado (7): às 18h e às 20h, e há ingressos solidários: doando 1kg de alimento não perecível, a inteira sairá por R$ 40.

Espetáculo: “Reclamação do Dia”, com Cleber Rosa



Quando: 7 de outubro – Sábado, às 18h e às 20h

Ingressos: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) *doando 1kg de alimento não perecível, a inteira sairá por R$ 40.

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/chico-da-tiana-reclamacao-do-dia

Espetáculos para toda a família

O Teatro Colinas recebe neste domingo (8), às 19h, um espetáculo para amantes da sétima arte: “Tributo Musical ao Cinema”, show que promete transportar o público para o mundo cinematográfico, com música de qualidade, banda ao vivo e efeitos especiais.

A jornada começa com um habilidoso trompetista interpretando as trilhas sonoras mais icônicas e impactantes da história do cinema, tais como “Star Wars” (1977), “Rock” (1976) e “Indiana Jones” (1981). Na sequência, cantores e atores talentosos irão surpreender o público com efeitos cênicos de projeção, cenários deslumbrantes e figurinos elaborados.

Animações e filmes musicais também estão na programação. Será uma experiência inesquecível.

Espetáculo: “Tributo musical ao cinema”



Quando: 8 de outubro – Domingo, às 19h

Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) *doando 1kg de alimento não perecível, a inteira sairá por R$ 70.

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/tributo-musical-ao-cinema

Para a garotada, a história de Clara, uma menina sonhadora que quer muito ser princesa. E, junto de seus amigos Aladdin, Elsa, Mirabel, Branca de Neve, Simba e suas Fadas Madrinhas, ela viverá uma grande aventura. Esse é o mote de “Era uma vez – Um Clássico Encantado”, em cartaz neste sábado (7) e domingo (8), às 16h. O espetáculo dá início a comemoração do Dia das Crianças, no próximo dia 12 de outubro. Mágico, cheio de surpresas e efeitos especiais, a apresentação promete surpreender pais e crianças.

Espetáculo: “Era uma vez – Um Clássico Encantado”



Quando: 7 e 8 de outubro – Sábado e domingo, às 16h

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/era-uma-vez-um-classico-encantado

Teatro Colinas

MAIS INFORMAÇÕES: O Teatro Colinas fica na av. São João, 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos (SP). Ingressos à venda pelo site teatrocolinas.com.br ou na bilheteria do teatro, de quarta a domingo a partir das 13 horas.