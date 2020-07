Chega ao Brasil aplicativo Inteligente para coleta e análise de dados da lavoura

Sima é uma ferramenta simples e completa para o controle dos cultivos que torna o levantamento de informações mais ágil facilitando a comunicação no campo

Nos últimos meses a vida do produtor brasileiro não tem sido fácil, diversos fatores principalmente porteira a fora tem preocupado e tirado o sono de muitos deles. Mas, em meio a este conturbado momento de crise econômica, uma boa notícia: chega ao Brasil um novo aplicativo simples, completo e inteligente, que permite realizar o controle e monitoramento da lavoura de forma georreferenciada, dentro de uma gestão total de lançamento e análise de dados em campo, desde o plantio até a colheita, assim facilitando a comunicação.

A novidade foi desenvolvida pela SIMA (Sistema integrado de monitoramento agrícola), uma AGTech independente, consolidada e líder em diversos países na América Latina. “Nos últimos anos a empresa cresceu consideravelmente o que justificou um investimento no Brasil. É um mercado enorme e os produtores já estão mais acostumados à agricultura digital”, diz o engenheiro agrônomo, Mauricio Varela, co-founder e country manager Brasil e América Latina da SIMA.

De acordo com o executivo, atualmente existe no mercado um número considerável de soluções voltadas para monitoramento e gerenciamento agrícola. Porém, a maioria delas são tecnologias “rasas”, que não chegavam a cumprir totalmente com as necessidades de levantamento de dados em campo. E outras mais completas com um custo por hectare bastante elevado ou que, pelo modelo de negócio da empresa, seria inviável uma adoção massiva ou em grande escala por configuração ou limitações logísticas. “Nosso aplicativo é muito mais simples de ser utilizado, e ao mesmo tempo que é completo, possui funções inteligentes que facilitam o input de dados”, diz.

Entre os diferenciais do aplicativo, está a melhoria total do processo de registro em campo por meio de uma interface ágil e intuitiva. Além disso, possui sincronização instantânea de dados, eliminando o processo de transcrição. A SIMA oferece ainda imagens e descrições para cada adversidade, facilitando sua identificação e também aponta a metodologia de monitoramento a ser aplicada em cada caso.

A plataforma vai além do que podemos ver. Ela oferece geolocalização de informações e mapas NDVI (sigla em inglês equivalente a Índice de Vegetação da Diferença Normalizada) diretamente no celular, que permite a análise por ambientes diferentes em níveis distintos, possibilitando identificar áreas com ervas daninhas ou frentes de ataque de pragas.

Lavoura

A ferramenta está habilitada para diversos cultivos como grãos e cereais e funciona de forma muito simples. Basta o produtor baixar o aplicativo, fazer o seu cadastramento da área e pronto. A partir daí entra a inteligência da ferramenta. A solução permite o controle total da lavoura de forma remota por meio de um sistema integrado de monitoramento agrícola.

Versões

Para atender às demandas de diversos públicos foram desenvolvidas duas opções. A versão trial destinada aos pequenos e médios produtores e a versão Pro, com assistência técnica e acompanhamento consultivo para os maiores e grupos voltados à indústria e rede de distribuição. Outra grande facilidade oferecida é a possibilidade de fotografar, gravar áudios ou fazer anotações de forma off-line, tornando digital e interativo o manejo fitossanitário.

O sistema analisa ainda informações de tabelas, gráficos e mapas interativos, além de poder compartilhar relatórios, recebendo-os diretamente do celular pelo WhatsApp, por exemplo, ou seja, se adequando a uma realidade já presente na maioria das fazendas. “Com os dados que o app fornece, o produtor pode administrá-los melhorando a comunicação, interação entre equipes e assim as ações ficam mais assertivas e é claro menos dinheiro sendo gasto”, finaliza Varela.

SIMA (Sistema integrado de monitoramento agrícola)

Sobre – A SIMA é uma AgTech que surgiu em 2013 na Argentina com o objetivo de oferecer aos produtores uma plataforma simples, completa e inteligente para monitoramento, controle e análise de dados das lavouras. Hoje a empresa está presente em 8 países da América Latina e possui mais de 2 milhões de hectares monitorados. Mais informações em: www.sima.ag/pt.