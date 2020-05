Chefe da ONU apela à ‘humanidade comum’ em todas as religiões para combater coronavírus

Nossa vulnerabilidade compartilhada diante da pandemia de coronavírus revela “nossa humanidade comum”, disse o chefe da ONU na terça-feira (12), durante uma reunião online com líderes religiosos sobre o importante papel que eles podem desempenhar na limitação dos danos causados ​​pela COVID-19.

Reunido com líderes das religiões judaica, cristã e muçulmana, o chefe da ONU citou crises de saúde pública anteriores, incluindo HIV/AIDS e ebola, observando como a liderança espiritual foi positiva em termos de valores, atitudes e ações da comunidade.

COVID-19

Fotos: ONU/Rick Bajornas

Tal vulnerabilidade “estabelece a nossa responsabilidade de promover a solidariedade como fundamento da nossa resposta – uma solidariedade baseada nos direitos humanos e na dignidade humana de todos”, explicou o secretário-geral António Guterres. “E destaca o papel crucial dos líderes religiosos em suas comunidades e além”.

“E com essa influência vem a responsabilidade de trabalhar juntos, deixar de lado as diferenças e traduzir nossos valores comuns em ação”, ressaltou, ao destacar quatro maneiras fundamentais de ajudar a reverter a pandemia e ajudar na recuperação.

Primeiro, ele pediu que “desafiassem ativamente mensagens imprecisas e prejudiciais”, além de rejeitar a xenofobia, o racismo e “todas as formas de intolerância”.

É importante “condenar categoricamente” a violência contra mulheres e meninas, que está em ascensão, disse ele, e “apoiar princípios comuns de parceria, igualdade, respeito e compaixão”.

“Parceria também significa garantir a voz e a representação iguais das mulheres em todas as esferas”, disse ele na discussão virtual.

Ele instou os líderes a alavancar suas redes para apoiar os governos na promoção de medidas de saúde pública, como distanciamento físico e boa higiene, e também praticá-las durante atividades religiosas, incluindo cultos e enterros.

Finalmente, como os alunos do mundo estão fora da escola, ele pediu aos líderes religiosos que “apoiassem a continuidade da educação” para que o aprendizado nunca pare.

Fornecendo ‘esperança para os desesperados’

O presidente da Assembleia Geral, Tijjani Muhammad-Bande, destacou o papel único da fé, dizendo que esta “dá esperança aos desesperados” e, em tempos de ansiedade, “pode ​​ser uma fonte significativa de conforto e resiliência comunitária”.

Durante esta “ameaça sem precedentes”, ele disse que líderes e organizações religiosos têm um papel ainda maior a desempenhar “salvando vidas e mitigando a propagação da doença”.

“Nós os admiramos para compartilhar informações confiáveis ​​e enfrentar rumores, violência e incitação ao ódio e defender as necessidades das populações vulneráveis”, enfatizou o presidente da Assembleia Geral.

O organizador do evento, o embaixador marroquino na ONU Omar Hilale, observou que “a fúria com a qual a COVID-19 caiu no mundo e suas consequências planetárias exigem, mais do que nunca, uma mensagem unificada e responsável”.

“Os líderes religiosos podem desempenhar um papel fundamental na preservação da irmandade humana e na construção de sociedades mais inclusivas, coesas, seguras, resistentes e unidas, especialmente em tempos difíceis”, acrescentou.



