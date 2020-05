Cetesb emite licença prévia para a Linha Verde

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) concedeu licença ambiental prévia para a implantação da Linha Verde, corredor sustentável que vai interligar as regiões sul e leste — as mais populosas de São José dos Campos – bem como a região central, tornando o município mais dinâmico, compacto e inclusivo.

A licença aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando sua viabilidade ambiental.

VLPs

A Prefeitura assinou, no último dia 29 de abril, os contratos para as obras da Linha Verde e para a aquisição de 12 VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) articulados.

Projeto

A Linha Verde, feita sob medida para atender aos modernos conceitos de planejamento urbano e em consonância com as diretrizes do Plano Diretor, vai facilitar o acesso a serviços e estimular o desenvolvimento econômico ao longo de sua extensão.

Linha Verde

O Consórcio Projeto Linha Verde, formado pelas empresas Compec Galasso e Geosonda, ficará responsável pelas obras da primeira fase do projeto, que terá início na Estrada do Imperador (região sul) até o Terminal Intermunicipal (região central).

O contrato tem valor de R$ 55,832 milhões, sendo R$ 30 milhões de aporte do governo estadual.

Na etapa posterior, o projeto ainda cria o Anel Viário Leste, uma nova via que permitirá a interligação de toda a cidade ao Parque Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra.

BYD do Brasil

Na ocasião, também foi assinado o contrato com a BYD do Brasil, no valor de R$ 34,732 milhões, para a aquisição dos 12 VLPs articulados que irão trafegar pela Linha Verde. Desse valor, R$ 9,2 milhões sairão da outorga do serviço de concessão da zona azul.

Corredor sustentável vai interligar as regiões sul e leste — as mais populosas de São José – bem como a região central – Foto: Ilustração