Cephas oferece mais de 2.000 vagas para novos cursos a distância

O Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) inicia a partir de terça-feira (2), a oferta de 2.100 vagas para cursos de qualificação profissional na modalidade a distância. A ampliação no número de vagas é uma ação prevista no Plano de Gestão de 2021 e representa um aumento de 110% na oferta de cursos profissionalizantes da Instituição em comparação ao mês de Janeiro.

Qualifica São José

São seis cursos livres, com carga horária de até 40 horas e certificação por meio do Núcleo de Formação Continuada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página do Qualifica São José na internet até o dia 21 de fevereiro.

Os cursos com vagas abertas são: Atendimento ao cliente, Marketing digital, Gestão da qualidade, Noções de logística e logística reversa, Técnicas de arquivo e Relacionamento interpessoal.

Para se inscrever, os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental Completo e ser morador de São José dos Campos.

Cursos

A grade curricular dos seis cursos foi desenvolvida para atender a demanda de qualificação do município e busca auxiliar a inserção ou recolocação de profissionais no mercado de trabalho.

Oferecido pela primeira vez, o curso de Atendimento ao cliente aborda técnicas e habilidades empresariais que agregam valor dentro nas Instituições, desde a recepção de clientes, postura profissional, redação, tratamento de reclamações e pesquisas de satisfação.

Visto como uma das qualificações mais requisitadas nos últimos anos, o curso de Marketing Digital, oferecido também pela primeira vez, apresenta aos alunos conceitos e estratégias de comunicação na internet.

Já o curso de Relacionamento Interpessoal, busca oferecer aos alunos técnicas de comunicação assertiva, marketing pessoal e direitos humanos que potencializam e desenvolvem competências dentro e fora do ambiente corporativo.

O curso Técnico de Arquivo aborda toda a gestão de documentos desde a classificação, recebimento, expedição, legislação, métodos de arquivamento, digitalização e outros serviços pertinentes ao setor.

Em Noções de Logística e Logística Reversa o aluno é capacitado para compreender todo o processo de gestão, transporte e armazenamento de produtos.

E com o objetivo de proporcionar a visão estratégica de toda a empresa, o Cephas ainda oferece o curso de Gestão da Qualidade, retratando a eficiência e produtividade dos processos (Indústria 4.0) e auditoria.

Cephas