Cephas e Qualifica São José oferecem 1.000 vagas em cursos EAD

O Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) está com 1.000 vagas abertas em cursos de qualificação à distância durante o mês de maio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Qualifica São José até o próximo dia 15.

São quatro cursos livres, cada um com 250 vagas e certificado do Centro de Educação.

Os munícipes interessados poderão se inscrever para as vagas nos cursos de Educação Financeira, Rotinas de Recursos Humanos e Legislação Trabalhista, Atendimento ao Cliente e Relacionamento Interpessoal.

Qualificação profissional

O curso livre de qualificação profissional é destinado a moradores de São José dos Campos e será realizado através do Núcleo de Formação Continuada, em parceria com o Qualifica.

Qualifica São José

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Qualifica. Para se inscrever é necessário ter mais de 16 anos e o ensino fundamental completo.

Os cursos

Educação Financeira – Possibilita aos alunos melhorar a qualidade de vida por meio do consumo mais consciente e da saúde financeira. A grade curricular conta com técnicas de economia e mudança de mindset (forma de pensar e agir) sobre o dinheiro visando o equilíbrio do orçamento, noções sobre investimentos, entre outros.

Rotinas de Recursos Humanos e Legislação Trabalhista – Neste curso, os alunos irão aprender a identificar os princípios básicos da CLT; construir organogramas e entender sobre processos de recrutamento e seleção, por meio de estudos teóricos e práticas pedagógicas para atuarem como auxiliar em setores da área de recursos humanos.

Atendimento ao Cliente – Permite que os alunos aprendam sobre técnicas de recepção, com etiqueta empresarial para atendimento de forma ética, tanto pessoalmente quanto por telefone, além da redação empresarial e perfil de clientes.

Relacionamento Interpessoal – Os alunos conhecerão a vivência e o processo de comunicação interpessoal e técnicas que facilitem as relações pessoais e profissionais, além de processos de comunicação no mercado de trabalho considerando a diversidade cultural e os direitos humanos, entre outros conteúdos relacionados.

Fundhas & Cephas

Mantida pela Prefeitura de São José dos Campos , a Fundhas existe há 33 anos e contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens do município, que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional;

, a Fundhas existe há 33 anos e contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens do município, que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional; O Cephas é um Centro Educacional da Fundhas que tem como finalidade oferecer educação profissional através de cursos de formação inicial e continuada, programa de aprendizagem profissional e de cursos técnicos de nível médio;

Fique por dentro das ações que a Fundação realiza em São José pelo Facebook, na página Fundhas SJC, e pelo Instagram.

Oportunidades são para munícipes de 16 anos com ensino fundamental completo; inscrições pelo Qualifica São José – Foto: Divulgação