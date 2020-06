Cephas completa 20 anos de qualificação profissional em São José

O Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), instituição educacional da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), celebra nesta quarta-feira (3) 20 anos de história ofertando oportunidades em qualificação profissional em São José.

Mais de 13 mil pessoas foram beneficiadas pelas ações e projetos do Cephas. Atualmente, o Centro de Educação oferece oportunidades gratuitas em cursos técnicos, formação inicial e continuada, aprendizagem profissional e cursos EAD para adolescentes, alunos e a comunidade joseense.

Em 2000, o Cephas foi inaugurado com a proposta de “garantir oportunidades para todos”. Desde então, foram duas décadas de trabalho e conquistas, sempre acompanhando as mudanças do tempo e se modernizando para oferecer o melhor.

No mesmo ano, os joseenses Diego Silva da Siqueira e Taiane Adriane Neves nasceram. Hoje, as histórias dos jovens se cruzam com a história do Cephas no município.

Dedicação e Transformação para o Futuro

Taiane é aluna do técnico em Mecânica, mas já cursou Administração e foi do programa Jovem Aprendiz do Cephas. A moradora do Jardim Ismênia (região leste) conheceu o Centro de Educação pelo irmão mais velho, que sugeriu que ela tentasse o vestibulinho.

Da primeira prova até hoje já se passaram mais de quatro anos e Taiane segue firme nos estudos e cheia de sonhos para realizar.

“Quando era criança gostava de muitas coisas diferentes e era muito tímida, isso foi um desafio para mim durante o crescimento. No Cephas recebi apoio e me desafiei, participando de apresentações em sala e até para o público, e fiquei mais confiante. Além da formação escolar e do meu currículo, o Cephas me deu muitas oportunidades na vida”, conta.

Recentemente, a jovem foi efetivada na empresa Johnson & Johnson e pretende se especializar na área. “Quero concluir o técnico, fazer uma faculdade e continuar trabalhando com Mecânica. Sou muito grata a todos os professores e funcionários do Cephas pelas orientações e apoio. Ser do Cephas foi a minha melhor escolha desde o início”, diz.

Para Diego, morador do Parque Industrial, o curso de Mecânica em Aeronaves foi uma surpresa positiva.

“Eu trabalhava como ajudante de caminhoneiro e andava por toda a região, mas queria mais, ir além, estudar pra ter novas conquistas. Fiquei sabendo do Cephas por amigos que estudaram lá, pesquisei e me interessei pelo curso, era algo totalmente novo e que chamou minha atenção. Quando comecei a estudar, me apaixonei e agora é a área que vou seguir”, conta.

Para ele, a Instituição representa uma transformação para o futuro. “O Cephas oferece um ambiente acolhedor, totalmente gratuito e com qualidade, bons professores que ensinam e acolhem, funcionários atenciosos e oportunidades. Pretendo seguir nessa área e me especializar em algumas aeronaves e continuar estudando para um futuro melhor”, conclui.

Referência e Gratidão

A trajetória do ex-aluno de Eletrônica, Fernando Henrique Dos Santos Silva, 35 anos, também se aproxima da Instituição.

Atualmente, Fernando é Gestor do PAE (Programa de Apoio aos Estudos) na Fundhas, mas no final dos anos 2000, ele se preparava para concluir a primeira turma de um técnico do Cephas.

“O Cephas evoluiu muito desde sua inauguração. No início, tínhamos muitas aulas teóricas e menos prática, mas conforme o passar do tempo, os laboratórios foram equipados, parcerias foram se concretizando e o Cephas se tornou uma referência em cursos técnicos na cidade, sendo reconhecido por diversas empresas. Sempre fui grato por ter estudado no Cephas, isso me abriu várias portas, desde o primeiro emprego, até hoje”, diz.

Centro de Educação Profissional da Fundhas já beneficiou mais de 13 mil pessoas em São José – Foto: Divulgação

Cephas