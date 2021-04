Cephas abre 3.400 vagas para novos cursos à distância

Em comemoração aos 34 anos da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), comemorado em abril, o Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) abre a partir desta terça-feira (6), 3.400 vagas para seis cursos de qualificação profissional à distância.

Cephas

Os novos cursos foram desenvolvidos com o objetivo de acompanhar as tendências do mercado e oferecer aos alunos atualização do currículo e o desenvolvimento de novas habilidades na busca de uma oportunidade profissional ou ainda para aqueles que desejam empreender em uma nova área.

Com carga horária de 40 horas, os cursos livres permitem flexibilização e administração do próprio tempo para o acompanhamento das aulas.

Qualifica São José

As inscrições podem ser feitas pela página do Qualifica São José ou pela Central 156. Para concorrer às vagas, o candidato deve possuir 16 anos ou mais, Ensino Fundamental completo e residir em São José dos Campos.

O início das inscrições ocorrem em datas diferentes para cada curso (veja cronograma abaixo).

Cursos

Em Fotografia para Mídias Digitais, com 500 vagas disponíveis, o aluno será capacitado sobre os conceitos básicos de planejamento, produção e edição de fotografias para uso profissional em diferentes mídias sociais.

Já no curso de NR 18 para Construção Civil, também com 500 vagas, serão trabalhados conceitos básicos implementados pela Norma Regulamentadora número 18, que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

Para se preparar para o mercado de trabalho, o curso de Excel Básico oferece 600 vagas e busca capacitar o aluno a utilizar comandos básicos da ferramenta para uso de fórmulas e aplicação de funções.

Em Startup: O que é e como funciona, com 600 vagas, o aluno será apresentado a instrumentos para criar uma startup, além de estimular o perfil empreendedor de cada indivíduo para identificar as oportunidades de mercado, negócio, métricas e realizar uma comunicação de sucesso.

No curso de Arduíno serão oferecidas 600 vagas para alunos que buscam projetar um sistema de automatização microcontrolado, envolvendo componentes eletrônicos e programação do microcontrolador em uma situação real.

Em Indústria 4.0, também com 600 oportunidades, o foco é capacitar o aluno para os novos conceitos da indústria, bem como a nova forma de planejar a produção, para um novo consumidor e novas formas de fazer negócio garantindo melhor competitividade no mercado.

Inscrições

6 de abril – Fotografia para Mídias Digitais

– Arduíno (Prototipagem Eletrônica com programação para acionar dispositivos eletrônicos)

13 de abril– Excel Básico

– NR 18 para Construção Civil

20 de abril

– Indústria 4.0 – Consequências e Impactos

– Startup: O que é e como funciona

São 3.400 vagas para cursos nas áreas de tecnologia, informática e indústria – Foto: Claudio Vieira/PMSJC