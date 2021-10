Centro de Serviços de Jatos Executivos da Embraer recebe certificação da Collins Aerospace como Centro de Instalação de Estofamentos

A Embraer anunciou hoje, na edição 2021 da convenção e exposição da National Business Aviation Association (NBAA), que o Centro de Serviços de Jatos Executivos em Fort Lauderdale, na Flórida, foi certificado como Centro de Instalação Aeroespacial Collins BE (Collins BE Aerospace Completion Center) para estofamento e assentos de aeronaves já em operação. As atualizações estão disponíveis para os jatos executivos Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600.

Jatos Executivos da Embraer

Utilizando materiais têxteis e revestimentos, essa certificação permite que a Embraer ofereça novos designs, os quais serão fornecidos pela Equipe de Design de Interiores de Jatos Executivos da Embraer. A certificação também permitirá a remodelação da espuma e a criação de novos designs de reforço com opções que os clientes da Embraer não encontravam antes no mercado de reposição.

Centro de Finalização de Estofamento Aeroespacial Collins BE

“Estamos entusiasmados ao anunciar a certificação como Centro de Finalização de Estofamento Aeroespacial Collins BE. A confiança da Collins na Embraer aumenta nossa capacidade de design, modificação e reparos de assentos. Este é um marco que nos permite atender melhor os clientes, fornecendo recursos de modificação e conserto de assentos de aeronaves executivas. A equipe da Embraer está orgulhosa e honrada por ser reconhecida por todo este trabalho”, disse Frank Stevens, Diretor Global de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

Essa aprovação é específica para assentos de cabine de passageiros, incluindo assentos de aviões em serviço e assentos novos instalados em aeronaves em operação, o que dá à Embraer autonomia para projetar padronagens totalmente novas fora do certificado de tipo original.

Collins Aerospace

“Estamos satisfeitos por ter certificado a Embraer Fort Lauderdale como centro de finalização de estofamentos para as linhas de produtos de aeronaves Legacy e Praetor. A certificação permitirá à Embraer ter flexibilidade e agilidade para apoiar sua crescente base de clientes”, disse Ian Webb, Vice-Presidente de Vendas, Assentos Executivos da Collins Aerospace.

Embraer Fort Lauderdale

A Embraer está sempre aprimorando seus produtos com o objetivo de oferecer soluções inovadoras para aumentar a segurança dos passageiros e proporcionar a melhor experiência de voo. Como empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de produtos que apresentam desempenho, conforto e tecnologia inovadores. O atual portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva na forma mais pura; o Phenom 300E, jato leve mais vendido dos últimos nove anos consecutivos; o Praetor 500 e o Praetor 600, que, com o melhor alcance de suas categorias, são os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados, capazes, respectivamente, de cruzar continentes e oceanos.

Embraer Serviços & Suporte

A rede da Embraer Serviços & Suporte oferece cobertura global com mais de 70 centros de serviços próprios e autorizados, além de dois Contact Centers 24/7 na sede da Embraer, no Brasil. A organização emprega 4.000 colaboradores, que dão suporte a mais de 1.700 clientes e 5.600 aeronaves de defesa, comercias, agrícolas e executivas, bem como serviços agnósticos fornecidos pela OGMA, em Portugal. Os estoques de peças de reposição, avaliados em mais de US$ 1 bilhão, estão estrategicamente posicionados em 24 centros de distribuição nos cinco continentes. Nossos profissionais são especialistas em desempenho de aeronaves, reparo de componentes, distribuição de peças, treinamento, planejamento de peças de reposição, modificações de interior e logística global. A Embraer Serviços & Suporte oferece um portfólio abrangente de soluções inovadoras e competitivas, prolongando a vida útil das aeronaves e maximizando o potencial da frota da Embraer. Saiba mais em https://services.embraer.com.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.