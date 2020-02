CenterVale Shopping anuncia nova gerente de Marketing

Paulistana com mais de 20 anos atuando na área de comunicação, Magda Martins é a nova gerente de Marketing do CenterVale Shopping. Com sólida experiência no varejo, tendo ocupado cargos executivos na Iguatemi Empresa de Shopping Centers e Calvin Klein, ela pode vivenciar os dois lados do balcão e desenvolver uma visão 360° de um negócio. Agora liderando o time de marketing do CenterVale, ela fica responsável por manter a essência de pioneirismo e exclusividade do empreendimento, gerando para o frequentador experiências encantadoras que vão além de um ambiente de compras.

“O CenterVale Shopping faz parte da história do Vale do Paraíba e o passeio por seus corredores é uma tradição que passa de pais para filhos. O nosso desafio será acompanhar a velocidade do avanço tecnológico e as transformações da sociedade, adaptando o negócio para atender gerações que vão de Baby Boomers a Alphas. Muito além do consumo de produtos e serviços, o cliente busca cada vez mais se relacionar com empresas e marcas que tenham um propósito que faça sentido para ele”, afirma.

Magda conta que a revolução digital vem provocando mudanças no comportamento do consumidor, mas acredita que e-commerce nunca conseguirá entregar uma experiência sensorial completa para o cliente. “A arquitetura da loja, o visual merchandising, a curadoria de produtos, o toque, o aroma, a atenção e a empatia do atendente fazem parte da magia que somente o varejo físico pode oferecer. O shopping center é o lugar onde o consumidor pode sempre desfrutar de uma experiência única e memorável de consumo e lazer”, destaca.

Magda Martins é a nova gerente de Marketing do CenterVale Shopping

Bacharel em Administração de Empresas pela FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista, Magda Martins possui pós-graduação em Marketing pelo IBMEC SP/Insper (CMM – Certificate in Marketing Management), MBA in Company pela Fundação Dom Cabral e pós-graduação em Gestão com Ênfase em Shopping Center (Shopping Center Management Program) pelo Insper.

Magda Martins

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, em São José dos Campos, é um dos shoppings mais tradicionais do Vale do Paraíba, sendo o primeiro grande centro comercial da região que alia tradição e vanguarda, inovando cada vez mais o seu conceito de moda, entretenimento e serviços. Com mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m², o CenterVale recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e movimenta mais de R$600 milhões em vendas anuais. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.