Cem arquitetos disputam projeto para reformular o escritório do Google no Brasil, pelo Archathon Workplaces 2020

Com mais de 1500 inscrições recebidas, o “hackathon” da Archademy vai selecionar os profissionais que serão responsáveis pelo novo ambiente de trabalho da gigante de tecnologia

Foi dada a largada para a “batalha de arquitetos” da Archademy, maior Market Network do segmento de arquitetura e design de interiores do país. Durante o Archathon Workplaces 2020, os profissionais terão de desenvolver um projeto para reformular o ambiente de trabalho do Google no Brasil, que está adequando seus espaços para receber os colaboradores pós-pandemia. A equipe que apresentar o trabalho mais inovador sairá com um contrato de R$ 30 mil e será encarregada de realizar o projeto para a gigante de tecnologia.

Archathon Workplaces 2020

O “hackathon” de arquitetura e design está ocorrendo de maneira 100% online nesta edição. Os participantes podem acessar conteúdos exclusivos da Plataforma Archademy para o desenvolvimento do projeto, com dicas de apresentação, networking e indicações de produtos do mercado de interiores.

Google

“Participar da concorrência de uma empresa da importância do Google será uma experiência muito rica para os profissionais e uma ótima oportunidade para aprender, na prática, como solucionar problemas reais e desenvolver projetos inovadores”, destaca Raphael Tristão, CEO da construtech.

Durante a maratona, os profissionais recebem a mentoria de experts do mercado, como Wesley Lemos, José Ricardo Basiches, Bloco Arquitetos, Tripper Arquitetura, Estúdio Base, 0e1 Arquitetos, Tatiana Coutinho, Vanessa Larre e Rebeca de França. Fazem parte da Comissão Técnica desta edição o escritório Pita, Todos e SuperLimão. Um júri formado por colaboradores do Google escolherá o vencedor.

A Archademy nasceu em 2016 e já acelerou a consolidação de mais de 1.000 escritórios, através de eventos, programas de mentoria, desafios e cursos. Fazem parte da comunidade mais de 50 mil arquitetos, o que representa 30% do mercado brasileiro.

Archademy

A Archademy é o primeiro e maior Market Network de Arquitetura e Design de Interiores do Brasil e está redefinindo a maneira como Arquitetos, a Indústria e Lojistas interagem e fazem negócios no mercado de reformas e construção civil. Por meio de sua plataforma e comunidade, a Archademy capacita arquitetos com conteúdo especializado, fomenta transações em seus centros de negócios, possibilita o gerenciamento de projetos e comissionamentos, sendo também centralizador de pagamentos da obra e distribuidor de crédito para realização projetos.