Células do sangue podem servir de ‘termômetro’ para o câncer de mama

Maria Fernanda Ziegler | Agência FAPESP – Pacientes com câncer de mama sofrem alterações em células do sistema imune – presentes no sangue – logo nos estágios iniciais da doença, revela estudo publicado na revista Clinical &Translational Immunology .

Segundo os autores, a descoberta pode contribuir, no futuro, tanto para identificar tumores agressivos precocemente quanto para aprimorar intervenções personalizadas em imunoterapia.

A pesquisa foi conduzida durante o doutorado de Rodrigo Nalio Ramos, bolsista da FAPESP, em estágio de pesquisa realizado na Université Claude Bernard Lyon 1, da França. O trabalho foi orientado pelo pesquisador francês Christophe Caux e pelo brasileiro Jose Alexandre Marzagão Barbuto, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP).

Célula do sangue

“É provável que um tipo de célula do sangue conhecido como monócito possa ser usado como ‘termômetro’ da doença. Pelo menos, foi o que verificamos em pacientes com câncer de mama”, disse Ramos à Agência FAPESP.

Como explicou o pesquisador, os monócitos são um tipo de leucócito, ou glóbulo branco, e têm a função de patrulhar o organismo e identificar potenciais ameaças, como vírus, bactérias e células tumorais. São produzidos na medula óssea e, após algumas horas na circulação, seguem para outros tecidos, onde se transformam em macrófagos (as células que “ingerem” e destroem os corpos estranhos ao organismo) ou em células dentríticas (responsáveis por levar informações sobre o antígeno a ser combatido às estruturas do sistema imune responsáveis pela produção de anticorpos específicos).

No estudo, os pesquisadores coletaram monócitos do sangue de pacientes com câncer de mama e tentaram diferenciá-los, no laboratório, em macrófagos pró-inflamatórios – aqueles responsáveis por sinalizar ao sistema imune a necessidade de mandar reforços ao local do tumor. As células foram coletadas em 44 amostras de sangue provenientes de pacientes com câncer de mama atendidos na França e no Hospital Pérola Byington, no Brasil – além de outras 25 amostras de indivíduos sadios que serviram de controle.

“Usamos um coquetel de citocinas [moléculas capazes de modular o sistema imune] para tentar induzir os monócitos a se diferenciarem em macrófagos pró-inflamatórios. Esse tipo de célula é responsável, em teoria, por sinalizar para o organismo e eliminar o câncer. Porém, em cerca de 40% dos pacientes com câncer os monócitos falharam em fazer essa transformação e apresentaram um perfil muito parecido com os macrófagos intratumorais associados a um prognóstico ruim”, conta Ramos.

Ao analisar a expressão dos genes nos monócitos, ou seja, quais RNAs mensageiros estavam sendo produzidos por essas células, os pesquisadores identificaram a existência de várias vias de sinalização alteradas – até mesmo nos pacientes cujas células se transformaram em macrófagos de maneira semelhante à de doadores sadios.

Câncer de mama

“Isso confirma que o câncer não é apenas uma doença local, não afeta apenas a mama, mas as células de forma sistêmica. Quando a célula de defesa vai para o sangue, ela já está alterada”, disse Barbuto à Agência FAPESP.

Os pesquisadores ainda não sabem explicar exatamente como o tumor interfere no sistema imune. “Uma possibilidade é a secreção de fatores [proteínas com função moduladora] no sangue. Outra hipótese, mais complexa de se verificar, seria um efeito sistêmico via medula óssea. Nesse caso, a doença poderia estar afetando as células precursoras dos monócitos”, diz Ramos.

Segundo o pesquisador, o câncer pode se desenvolver muito lentamente, durante anos. “Se conseguirmos observar esses sinais de alteração nos monócitos ainda no início do processo, quando não há sinais da doença, talvez seja possível indicar exames complementares e verificar se há algo de errado.”

À esquerda, imagem comparativa do perfil de expressão da proteína CD163 em macrófagos obtidos a partir de monócitos de pacientes; à direita, imagens mostram as diferentes taxas de infiltração de macrófagos tumorais detectadas em amostra tecidual (imagem: Clinical &Translational Immunology)

O artigo CD163+ tumor-associated macrophage accumulation in breast cancer patients reflects both local differentiation signals and systemic skewing of monocytes (doi: 10.1002/cti2.1108), de Rodrigo Nalio Ramos, Céline Rodriguez, Margaux Hubert, Maude Ardin, Isabelle Treilleux, Carola H Ries, Emilie Lavergne, Sylvie Chabaud, Amélie Colombe, Olivier Trédan, Henrique Gomes Guedes, Fábio Laginha, Wilfrid Richer, Eliane Piaggio, José Alexandre M Barbuto, Christophe Caux, Christine Ménétrier-Caux e Nathalie Bendriss-Vermare pode ser lido em https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cti2.1108.

Agência FAPESP