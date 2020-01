Celebridades curtem festas de Réveillon em hotéis 5 estrelas Rio de Janeiro

As celebridades escolheram festas na zona sul do Rio para dar às boas vindas a 2020. No Sheraton Grand Rio, na festa NEW20, a atriz Débora Nascimento passou o primeiro Réveillon com o namorado e também ao lado da atriz Juliana Alves. Já os apresentadores Karina Bacchi e o marido Amaury Nunes também curtiram sua primeira noite sem o filho Enrico. Quem também estava na lista de Convidados do RP Gui Barros para a festa New20, era o ator e diretor O-T Fagbenle, que faz sucesso na série ‘The Handmade’s Tale’ e Black Widow Cast – ComicCon 2019. Os atores Ronny Kriwat e Fábio Scalon também aproveitaram a virada por lá.

Já Sergio Malandro, escolheu a festa White Rooftop, com sua primeira edição no Hotel Nacional. A festa encantou a todos os convidados e o grande público presente nas areias da praia de São Conrado, que puderam prestigiar a grande cascata de fogos 360 graus e com extensão de 50 metros.

Festa NEW20

Confira a Galeria.

Sheraton Grand Rio

Réveillon NEW20 no Sheraton Grand Rio (Foto:Rudá Alburquerque E Melissa Lambrecht)

Sergio Malandro (Foto:Renato Wrobel)

Karina Bacchi, Amaury Nunes (Fotos:Rudá Alburquerque E Melissa Lambrecht)

Ju Alves, Debora Nascimento e Gui Barros (Fotos:Rudá Alburquerque E Melissa Lambrecht)

Hotel Nacional