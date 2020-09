CCRFM 107,5 NovaDutra completa sete anos de prestação de serviços de informação aos usuários que trafegam pela via Dutra

A emissora tem papel importante na redução de acidentes por meio de orientação e divulgação de campanhas de segurança

A CCRFM 107,5 completa sete anos de operação na rodovia Presidente Dutra, sendo um importante canal de interação entre a CCR NovaDutra e os motoristas que trafegam pelos 402 quilômetros da rodovia. A primeira transmissão da CCRFM, projeto pioneiro do programa de Concessões de Rodovias, ocorreu em 2013, em apoio e orientação durante a operação especial de atendimento para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que ocorreu no Rio de Janeiro, e a visita do Papa Francisco à Basílica Nacional de Aparecida (SP).

Nesses sete anos, a CCRFM tem cumprido papel importante na redução de acidentes e consequentemente de vítimas fatais na rodovia através da informação e prestação de serviços, divulgação das condições de tráfego e, principalmente, ajudando a salvar vidas. Isso porque mais do que informar 24 horas por dia de maneira dinâmica o motorista, a CCRFM também tem como propósito trabalhar para a redução de acidentes na via Dutra.

CCRFM

“A CCRFM é uma importante ferramenta de orientação durante a viagem e educação de trânsito. Orientação, por manter o nosso usuário sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece na via Dutra e no seu entorno. E de educação, por divulgar campanhas educativas, dicas de educação no trânsito, entrevistas com especialistas e ações em operações especiais e feriados prolongados.”, explica Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR NovaDutra.

Principais transmissões

No ar com programação ao vivo 24h, a CCRFM 107,5 NovaDutra tem números que impressionam. São mais de 2,5 mil dias ou 61 mil horas de transmissão ininterrupta de notícias regional, nacional e internacional. Também foram realizadas mais de 500 entrevistas. São 17 colaboradores, entre jornalistas, locutores, operadores de som e técnicos, que mantém a rádio operando no eixo Rio-São Paulo. A programação traz ainda um time de colunistas que comentam sobre saúde, educação financeira, segurança no trânsito, entre outros temas.

A CCRFM esteve presente em grandes transmissões, orientando o usuário da via Dutra, em operações importantes que ocorreram na rodovia como a demolição e construção da ponte sobre o Rio Paraíba, em Resende (RJ), em novembro 2013; a demolição de rochas para obras do Arco Metropolitano, em Seropédica, em março de 2014, na Baixada Fluminense; e também fez a cobertura de grandes eventos como o Jubileu da Padroeira de Aparecida. Durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas que ocorreram no Brasil, a emissora orientou os turistas que trafegaram pela via Dutra para acompanhar os eventos esportivos que ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Programação aprovada

Em última pesquisa de Imagem e Satisfação realizada Instituto de Pesquisa DataFolha, 89% dos usuários da via Dutra aprovaram a programação da CCRFM 107,5 NovaDutra. Os caminhoneiros, com 45%, estão entre os motoristas que mais sintonizam a emissora durante sua viagem pela via Dutra. E nesse período de pandemia do novo coronavírus, a emissora se mostrou presente de carona na boleia dos caminhoneiros, orientando o motorista profissional sobre as ações de apoio realizadas pela CCR NovaDutra.

CCRFM 107,5 NovaDutra

A CCRFM 107,5 NovaDutra também pode ser acessada por meio do site da Concessionária: www.ccr.com.br/novadutra.

Grupo CCR

foto: Divulgação/Comunicação da CCR NovaDutra

CCR NovaDutra

