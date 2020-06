CCR NovaDutra inicia campanha de alerta sobre a incidência de queimadas às margens da rodovia

Com dicas de segurança, Concessionária leva orientação aos usuários da via Dutra

Com a chegada do período de maior estiagem, a CCR NovaDutra inicia a campanha de alerta e prevenção às queimadas na via Dutra, com o objetivo de orientar os motoristas sobre como se comportar caso se deparem com focos de incêndio durante a viagem.

Queimadas na via Dutra

Os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019 concentraram 60% das ocorrências de focos de incêndios às margens da via Dutra, em levantamento realizado nos 402 quilômetros administrados pela concessionária.

Ocorrências de focos de incêndio em 2019

12 meses – 788 ocorrências

4 meses (julho, julho, agosto, setembro) – 473 ocorrências

Além de aumentar o risco de acidentes, as queimadas causadas às margens da rodovia podem alastrar por matas e florestas causando danos ambientais. Bitucas de cigarros acesas jogadas por motoristas e passageiros de veículos são uma das causas de início de incêndio.

“As queimadas comprometem a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes, além de aumentar o impacto ambiental. Por essas razões temos alertado os usuários sobre o assunto, especialmente durante o período de estiagem, quando os riscos são maiores”, ressalta o gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio.

CCRFM 107,5

Para orientar os usuários, a CCR NovaDutra faz campanha de maio a setembro para alertar como os motoristas devem se comportar ao se deparar com focos de incêndio. São divulgadas mensagens educativas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), em faixas ao longo da rodovia e na programação da CCRFM 107,5.

Confira dicas para fazer uma viagem segura, em casos de fumaça na pista:

Reduza a velocidade;

Feche os vidros do veículo;

Mantenha distância segura do veículo à frente;

Nunca pare na pista e evite parar no acostamento. Se precisar estacionar, pare fora da rodovia;

Mantenha o farol baixo e nunca utilize o farol alto;

Informe a Concessionária pelo Disque CCR NovaDutra 0800-0173536

CCR NovaDutra

A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. A Concessionária tem 24 anos de existência e foi a segunda a integrar o Grupo CCR.