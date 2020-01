CBF e Nike apresentam Merlin 2020, a bola da temporada

Novidade entra nos gramados brasileiros em fevereiro, na primeira fase da Copa do Brasil e na decisão da Supercopa

A temporada do futebol começa e a galera já fica naquela ansiedade, acompanhando as contratações, revelações e esperando o início das competições do calendário nacional. CBF e Nike entram no clima e mostram um detalhe que acompanhará a emoção do torcedor durante toda a temporada: a Merlin 2020, bola oficial do Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa (de volta este ano) e outros campeonatos masculinos e femininos organizados pela confederação.

A bola de futebol é um dos objetos mais desejados pelos brasileiros. E a Merlin 2020 realmente conseguiu unir tudo que os fãs de futebol querem: design único e moderno aliado ao mais alto nível de desempenho. Tenho certeza que a bola da Nike vai rolar nos campos de pelada por todo o Brasil, além, é claro, de ser a bola das competições oficiais – destaca o diretor de Marketing da CBF, Gilberto Ratto.

O grafismo da CBF Nike Merlin 2020 apresenta mudanças significativas em relação aos modelos anteriores. Sobre a base branca, centenas de hexágonos azuis se juntam ao verde fluorescente, cercados por tracejado mais escuro. Esse conjunto em alto relevo resulta em um design mais vibrante, velocidade nos campos e mais conforto no contato com os jogadores e jogadoras. A nova marca da CBF e o tradicional Swoosh, logomarca da Nike, também estão impressas na bola, assim como o selo de certificação FIFA Quality Pro.

Sabemos da paixão do brasileiro pelo futebol e não é de hoje. A bola é o principal símbolo que representa essa paixão, desde o nosso primeiro contato com o futebol, e por isso vemos como um convite para a prática do esporte mais praticado do planeta – afirma o diretor de marca para futebol da Nike do Brasil, Gustavo Viana.

A bola foi projetada para dar aos jogadores vantagens extras que ampliam os recursos do modelo Merlin anterior. A edição deste ano é composta por quatro painéis soldados por fusível, que criam um “ponto ideal” maior, ou seja, maior alcance e precisão. Os sulcos Nike Aerowtrack garantem uma trajetória de voo mais consistente. Já a tecnologia All Conditions Control (ACC) garante maior tração em todas as superfícies e em qualquer clima. A novidade entra nos gramados brasileiros em fevereiro.

Créditos: Fernando Torres / CBF

Nas próximas semanas, a bola vai rolar na Copa do Brasil e na Supercopa, uma partida que já vale taça. O ano será muito movimentado, repleto de emoções e a bola CBF Nike Merlin faz parte desse universo. Afinal, é o que a torcida quer ver balançando as redes em 2020– conclui o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.