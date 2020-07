CAU/SP realiza cursos online gratuitos na área de arquitetura em São José dos Campos

Capacitações terão etapas presenciais posteriormente. Inscrições já estão abertas

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP – vai realizar capacitações nas áreas de normas técnicas, acessibilidade e como montar um escritório de arquitetura e urbanismo na cidade de São José dos Campos nos meses de julho e agosto. As aulas serão online e o conteúdo híbrido, sendo parte realizado virtualmente e o restante em modo presencial, com data a ser agendada posteriormente. As capacitações são organizadas pela (ANDES) Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social.

No dia 27 de julho, a capacitação vai falar sobre a principal Norma Técnica da ABNT que aborda as questões de acessibilidade às construções, espaços e objetos que é a NBR9050. A norma é utilizada na elaboração de projetos e execução de obras públicas e de uso coletivo. Abordar as responsabilidades físicas, sociais, técnicas e éticas do tema, ajudará no atendimento às funções sociais do arquiteto e urbanista, ao mesmo tempo que contribuirá para a construção de cidades mais acessíveis e urbanisticamente democráticas e justas.

“Como montar um escritório de Arquitetura e Urbanismo”

Em 28 de julho, a capacitação é sobre “Como montar um escritório de Arquitetura e Urbanismo”. A especialização busca a profissionalização e orientação de novos profissionais para a estruturação de empresas de pequeno porte de arquitetura e urbanismo, abrangendo os aspectos de legislação do sistema profissional, tributário, administrativo e fiscal. Além destes aspectos, tem o propósito de inserir boas práticas de gestão e comercialização de projetos nos escritórios, potencializando os resultados.

Já no dia 12 de agosto, acontece o curso sobre “Norma de Desempenho”, que visa oferecer aos profissionais arquitetos e urbanistas a oportunidade de conhecimento dos temas “desempenho térmico, desempenho lumínico e desempenho acústico” de forma técnica e objetiva.

Todos os cursos de capacitação são gratuitos e oferecidos por meio da parceria concretizada entre o CAU/SP e ANDES, Agência Nacional de Desenvolvimento Eco-Social.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP

Os links para as inscrições nos cursos estão disponíveis no site: https://www.capacitacoes.arq.br/saojosedoscampos e é necessário informar o número de inscrição no CAU/SP. Vale ressaltar que só poderá participar dos cursos presenciais, quem se inscrever e participar das aulas online.