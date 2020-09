Casas Bahia reforça compromisso de inclusão e responsabilidade social com novo filme da marca

Com locução da cantora e compositora Ieda Hills, filme traz o posicionamento da marca, nesse que é um dos seus principais pilares

Nesta terça-feira, a Casas Bahia lança um novo filme da marca, que reforça o compromisso com o respeito, representatividade, inclusão e responsabilidade social. A Casas Bahia convida os clientes e espectadores a conhecerem seus compromissos e ideais, e a saberem o que realmente a Casas Bahia quer: “que todo mundo se sinta bem aqui”.

Desde o reposicionamento da marca, que aconteceu em julho deste ano, a Casas Bahia vem trazendo em suas campanhas os seus principais pilares: Gente no centro, empoderamento do consumidor em sua jornada com a marca, cultura digital, personalização e humanização no relacionamento com vendedores e clientes. O filme veiculado, trouxe elementos que mostravam toda a diversidade do país e reforçavam o reconhecimento da individualidade de cada brasileiro, e contou com locução da cantora e compositora Negra Li que, assim como a Ieda Hills, tem um trabalho forte e bastante conhecido no âmbito do empoderamento, diversidade e respeito, importantes para representar a nova Casas Bahia.

Na Via Varejo, empresa que administra a Casas Bahia, o Pontofrio e o Extra.com, a diversidade é essência. A companhia atua incessantemente pela inclusão em diversas vertentes, inclusive com o acesso ao crédito para seus clientes. A Via Varejo acredita que deve ser um retrato real da sociedade em que está inserida e reafirma seu compromisso em refletir essa realidade no seu quadro de colaboradores. Nesse sentido, a empresa compreende e coloca em prática seu papel social, defendendo o fim de todo o tipo de preconceito.

A Via Varejo busca ser uma empresa cada vez mais diversa e inclusiva, por meio de guias, treinamentos de atendimento ao cliente, trilhas de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional, campanhas de comunicação, desenvolvimento de liderança inclusiva, fóruns multidisciplinares para acompanhamento de indicadores e grupos de afinidade, formados por colaboradores de diversas áreas, que ampliam a compreensão da diversidade e inclusão, buscando soluções que contribuam efetivamente na vida dos colaboradores e clientes.

O filme foi produzido pela Y&R em parceria com a equipe de marketing e diversidade da marca e lançado no programa Trace Trends da RedeTv!, atração multiplataforma com conteúdos focados em diversidade cultural.

