Casa de Cultura de Santa Branca apresenta “Miragens na Caixa” em plataformas digitais

A Casa de Cultura de Santa Branca apresenta nessa sexta-feira, 22, quatro histórias do projeto Miragens na Caixa, de teatro lambe-lambe, em formato streaming. As exibições poderão ser conferidas a partir das 19h no canal da casa no YouTube, com transmissão também pela sua fanpage no Facebook. O projeto tem a assinatura e elenco dos grupos Teatro do Imprevisto e Boneco Vivo, de São José dos Campos, e direção artística de Tiago Almeida e Iasmim Marques, do Grupo Girino, de Belo Horizonte (MG). A iniciativa conta com recursos do Programa de Ação Cultural (Proac), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo.

Os mini-espetáculos se desenvolvem dentro de caixas cênicas. A técnica, criada na década de 80, é inspirada nos fotógrafos lambe-lambes (fotógrafos ambulantes), que utilizavam máquinas fotográficas em formato de caixas, cobertas com um longo pano, e ofereciam seus serviço em praças, feiras livres e outros espaços públicos antigamente. Em um jogo de luzes, imagens e sons, o elenco manipula os personagens e elementos cênicos, dando vida a “Mãe D’Água”, “Histórias de Pescador”, “Procissão das Almas” e “Viagem a Marte”.

Se alguma delas lhes pareceu familiar, não é por acaso, o projeto, feito a várias mãos, é inspirado na cultura tropeira paulista, lendas e personagens folclóricos que habitam o imaginário popular das regiões do Vale do Paraíba, Vale Histórico e Serra da Mantiqueira. Impossível não viajar por esse universo, que reúne música, cantigas, lendas, religiosidade e cultura, traços marcantes das regiões abrangidas pelo projeto.

Casa de Cultura de Santa Branca apresenta “Miragens na Caixa”

Sexta-feira, dia 22, às 19h

Transmissão em streaming pelo canal oficinal no YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCSBpwxMxxtuewN5JXV60Ugg

Divulgação também via Facebook

https://www.facebook.com/casadaculturasb

Duração estimada: 20 minutos.

Classificação: livre.