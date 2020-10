Cartunistas homenageiam Mauricio de Sousa pelos seus 85 anos

Exposição virtual estará disponível amanhã (27), dia do aniversário do desenhista, no portal www.universohq.com

Mauricio de Sousa é amado por milhares de crianças que, nessas últimas quatro gerações, aprenderam a ler com as histórias da Turma da Mônica. E também é inspiração para muitos desenhistas que almejam trabalhar e viver de quadrinhos.

A constatação do carinho que os caricaturistas têm pelo desenhista é a Expo Mauricio 85, com mais de 60 caricaturas, criada para homenagear o aniversário de 85 anos do Mauricio, que estará disponível a partir de amanhã, 27 de outubro, dia de seu aniversário, no site www.universohq.com/mauricio85.

Caricatura de Mauricio-por Baptistão

Mauricio de Sousa

Em seus 85 anos de vida, com 61 de carreira, Mauricio se reinventou e manteve um estúdio, único na América Latina, como uma fábrica de sonhos que não para de criar novas ideias para seu público.

O desenhista se tornou essencial para todo o mercado de quadrinhos, por criar um público leitor que se alfabetiza pelas historinhas aos 4 ou 5 anos de idade, e que se mantém ao longo dos anos. Uma força para todos os desenhistas que batalham nessa área.

Associação dos Cartunistas do Brasil – ACB

A exposição é organizada pela Associação dos Cartunistas do Brasil – ACB, e mostra que é preciso mesmo festejar, pois um grande desenhista brasileiro, em plenos 85 anos de idade, está atuante e cheio de energia, como em seu início de carreira.

Expo MAURICIO 85

Link: www.universohq.com/mauricio85

27 de outubro de 2020