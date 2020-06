Carros BMW ganharão novidades com atualização de software no Brasil

BMW é a primeira marca a liberar atualizações de software remoto no Brasil; App de gravação de vídeos com até 40 segundos será uma das novidades; Tecnologia de conectividade vai além. Outra novidade será o aviso de recall no app BMW Connected ampliado para usuários de smartphones Android.

Os veículos modernos são cada vez mais constituídos de partes físicas e sistemas digitais. E as atualizações digitais trazem sempre diversas melhorias e otimizações para os produtos habilitados. De forma pioneira, a BMW do Brasil confirma que, a partir de agora, os clientes da marca terão a comodidade e a segurança de receber atualizações automáticas dos sistemas digitais e software no conforto de seus lares. O Remote Software Upgrade (RSU), sistema de atualização remota da BMW, utiliza a internet embarcada nos modelos da marca para fazer o download, em processo similar ao que ocorre com smartphones. As atualizações são gratuitas e trazem otimizações para os clientes de forma gratuita. Basta deixar o veículo habilitado para atualizações automáticas no menu ‘Melhoria de Produto’ dos veículos e tudo será feito de forma automática quando disponível.



“O BMW Group é pioneiro em tecnologia e conectividade. Com estas novidades nós aperfeiçoamos a experiência e o prazer do usuário não apenas em conduzir, mas também em interagir com um legítimo BMW”, afirma Henrique Miranda, responsável pela BMWi e pela integração de tecnologias na BMW do Brasil.

BMW Connected

Há duas maneiras pelas quais a atualização pode ser realizada por intermédio do RSU. A primeira é diretamente no veículo, pelo computador de bordo, acessando as configurações de Remote Software Upgrade. A segunda é por intermédio do aplicativo BMW Connected. Neste caso, o pacote de atualizações é baixado no aparelho celular do usuário e transferido ao veículo assim que houver conexão entre celular e veículo. E isso pode ser feito com celulares iOS e Android.



Além da comodidade, entre os principais benefícios proporcionados pela atualização remota estão a agilidade na comunicação de campanhas técnicas e eventuais correções de sistema, a possibilidade da incorporação de novas tecnologias e a garantia de estar a todo o momento com a última atualização instalada.

Processo de atualização over the air



Os dois métodos oferecidos para atualização de software remota utilizam a tecnologia Over the Air (OTA), o que significa que a atualização estará disponível no próprio aparelho para ser baixada e instalada automaticamente.

“BMW Remote Software Upgrade”



O primeiro passo para atualização diretamente no veículo é certificar-se de que a opção “BMW Remote Software Upgrade” esteja ativada. Por intermédio do computador de bordo, o usuário precisa acessar o menu e seguir as opções: configuração > configurações gerais > proteção de dados.



Para atualização diretamente no veículo, o caminho por intermédio do menu é o seguinte: configurações > configurações gerais > remote software upgrade. Durante a realização do download, o veículo pode ser utilizado normalmente, ligado e desligado. Caso o download não tenha sido concluído e o veículo seja desligado, o download continuará automaticamente de onde foi interrompido na próxima vez em que o veículo seja ligado.

A segunda opção é executar a atualização por intermédio do app BMW Connected em um smartphone. Neste caso, o usuário receberá uma notificação push informando sobre a disponibilidade do novo pacote de atualização. Após abrir esta notificação, ele será direcionado para efetuar o download. O pacote de atualização será baixado no dispositivo para que seja instalado quando houver conexão entre o aparelho e o veículo.

Independentemente do método utilizado para download das atualizações, o procedimento para instalação deste pacote é o mesmo: o menu do veículo indicará que foi baixado um pacote de atualização e que o mesmo se encontra pronto para ser instalado.

Será exibida uma mensagem informando que o veículo não poderá ser utilizado por aproximadamente 20 minutos até que a atualização do software seja finalizada. O usuário deve pressionar ok assim que optar pela instalação das atualizações, ou cancelar e efetuar a instalação, a partir do mesmo passo, em um momento oportuno.



Inicialmente, o recurso estará disponível para modelos com sistema operacional BMW 7.0 (iD7): Série 1 (exceto o modelo 118i); Série 2 Gran Coupe (com exceção ao modelo 218i); Série 3 (exceto o modelo 320 Sport); Série 7; Série 8 Coupe ; X3 (produção a partir de agosto de 2019); X4 (produção a partir de agosto de 2019); X5; X6; X7; Z4 e M8 Gran Coupe.





Drive recorder na central multimídia



Pela primeira vez na indústria brasileira, as imagens geradas a partir das câmeras que equipam alguns dos veículos BMW serão gravadas em formato de vídeo e disponibilizadas para os clientes BMW. O recurso permite a gravação de vídeos com até 40 segundos de duração, incluindo os 20 segundos imediatamente antes da ativação e os 20 segundos posteriores. Os vídeos podem ser gravados para entretenimento e diversão como em viagens, em deslocamentos com paisagens encantadoras, mas também pode ser configurado para ativação automática em caso de acidente.

Inicialmente o Drive Recorder estará disponível para modelos com sistema operacional BMW 7.0 (iD7) e que possuam a tecnologia Parking Assistant Plus embarcada: 330i/330e M Sport; M340i xDrive; 745Le M Sport; M760Li xDrive; M850i xDrive; X3 M40i (produção a partir de agosto de 2019); X4 M40i (produção a partir de agosto de 2019); X5 xDrive45e M Sport; X5 M50i; X6 xDrive40i M Sport e X7 M50i.

Maior segurança na central multimídia

Outra novidade é o aviso de recall via aplicativo BMW Connected para usuários de smartphones com sistema operacional Android. Até então, a notificação via app estava disponível apenas para aparelhos com sistema iOS. A função ampliada estará disponível para veículos BMW com sistemas operacionais iD7, iD6, iD5 e iD4++ (no caso do iD4++, com restrição de 255 caracteres por mensagem). Além disso, o aviso também é sinalizado na central multimídia dos veículos, independentemente do sistema operacional utilizado pelo cliente.

BMW Group

Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.

Em 2019, o BMW Group vendeu cerca de 2.5 milhões de automóveis mais de 175.000 motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos em 2019 foi de aproximadamente 7,118 bilhões de euros com receitas de 104,210 bilhões de euros. Desde 31 de dezembro de 2019, o BMW Group tem uma força de trabalho de 126.016 colaboradores.

O sucesso do BMW Group sempre foi baseado no pensamento de longo prazo e em uma ação responsável. Portanto, a empresa estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a cadeia de valor, a responsabilidade abrangente de produtos e um claro compromisso com a conservação dos recursos como parte integrante da sua estratégia.