Carrefour e ANYMARKET fazem parceria para ajudar vendedores a turbinar as vendas

Será que é possível vender mais, mesmo em meio às notícias de que as pessoas decidiram consumir menos após a pandemia? E para ajudar os clientes a atingirem resultados positivos, mesmo em períodos de incertezas econômicas, o ANYMARKET, em parceria com o Carrefour, apresenta o primeiro Meet&Coffee de 2020.

Conhecido como uma das maiores redes de hipermercados do mundo e agora, como um dos potenciais marketplaces no Brasil, o Carrefour Marketplace realiza nessa quinta-feira, 23/07 às 15:00 um bate-papo com Bruna Matta, Coordenadora Comercial do Marketplace e Beatriz Christofoleti de Castro, Head de Parcerias do ANYMARKET para ensinar os lojistas como preparar sua loja para vender melhor dentro da plataforma.

O programa Meet&Coffe é uma iniciativa do canal de parcerias do ANYMARKET, que em parceria com os marketplaces integrados a plataforma, promete trazer dicas que podem fazer a diferença na estratégia do lojista.

Segundo Beatriz, a ação busca incentivar ainda mais os sellers e não os deixar desanimar mesmo em períodos onde as vendas podem ser mais escassas, como em um período de crise e ainda guiá-los pelos caminhos corretos, com menos dificuldade e mais sucesso dentro dos marketplaces.

Entre os assuntos tratados a Head do ANYMARKET promete compartilhar dicas de um bom anúncio, como utilizar o calendário promocional para se destacar dos concorrentes e vender mais, quais as categorias estratégicas e mais buscadas dentro do site, como fazer campanha na plataforma e dicas de vendas a serem usadas dentro do canal de venda.

Para participar basta se cadastrar na Landing Page, clicando aqui e aguardar o dia 23/07 que o link do webinar será enviado diretamente por e-mail.

Carrefour

O Grupo Carrefour chegou ao Brasil há 40 anos, em 1975, e trouxe uma grande novidade: o primeiro hipermercado da história do País. Desde então continua em constante transformação, se reinventando diariamente para oferecer a melhor experiência de compra para milhões de clientes que passam por suas lojas todos os meses.

Divididas entre as bandeiras Carrefour Bairro, Carrefour Express, Atacadão e Supeco, o Grupo conta com 250 unidades espalhadas por todo o País, apostando em diversos formatos de lojas para atender os consumidores brasileiros em seus diferentes momentos de compra. Além disso, atua ainda no segmento de postos de combustíveis, drogarias e serviços financeiros, completando assim uma ampla oferta de serviços.

Com uma estrutura logística composta por 38 unidades, dividida entre centros de distribuição, plataformas e centrais de atacado, a empresa contribui para o abastecimento de 24 Estados.

Carrefour Marketplace

Carrefour Marketplace-Foto: Divulgação

ANYMARKET

O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para atender ao universo e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre eles Samsung, Netshoes, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, L’oréal, Technos, LePostiche, Pneustore, Marabraz, Angeloni, Dpaschoal entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada para atuar em marketplaces, processando mais 1 bilhão de transações. O ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 30 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.

Mais informações: https://anymarket.com.br/