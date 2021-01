CARNAVAL VIRTUAL SÃO LUIZ DO PARAITINGA PROMOVE FESTIVAL DE MARCHINHAS NA REDE

Em 2021, diante das restrições a grandes eventos presenciais, apresenta-se ao público o projeto“Carnaval Virtual de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga”, com todas as atividades disponibilizadas em ambiente virtual (Canal do YouTube e página da Viva Produções Culturais nas redes sociais). A programação será composta por mesas de debate, aula show e a realização de uma Mostra das Bandas do Carnaval Luizense e do 36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga (festival competitivo).

Iniciando os trabalhos, o 36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga, um dos mais tradicionais do gênero no Brasil, está com inscrições abertas até às 17h do dia 18 de janeiro. As inscrições são gratuitas e para maiores informações os interessados deverão acessar o site www.vivaproducoesculturais.com.br

“Carnaval Virtual de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga”

Serão selecionadas 16 marchinhas que participarão do festival, e todas serão interpretadas pelas bandas de apoio contratadas, ficando a cargo dessas bandas a realização dos ensaios e arranjos.Além disso, a edição deste ano prevê diversas premiações e troféus aos participantes, inclusive, as classificadas receberão uma ajuda de custo de R$ 500,00.

A classificação final para a distribuição dos prêmios se dará em 02 frentes.

A primeira frente, por meio do Prêmio “Dodô/Quadô – Voto Popular”, contemplando as três marchinhas mais bem votadas numa enquete que será realizada junto ao público nas redes sociais, ofertando o valor de R$ 2.500,00 para a 1º mais votada,R$ 1.500,00 para a 2º mais votada e R$ 1.000,00 para a 3º mais votada.

Por sua vez, a segunda frente refere-se ao “Júri Técnico” (formado por personalidades da música popular), os quais classificarão o primeiro lugar (melhor música), cuja premiação é de (R$ 2.500,00), melhor figurino (R$ 1.500,00)e melhor interprete (R$ 1.000,00).

As marchinhas selecionadas serão gravadas e lançadas no YouTube e nas redes sociais nos dias 4 e 5 de fevereiro.

A enquete referente ao Prêmio “Dodô/Quadô – Voto Popular” estará disponível ao público para votação a partir das 10h do dia 06 de fevereiro até às 17h do dia 07 de fevereiro de 2021.

O Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga é uma produção da “Viva Produções Culturais”, subsidiado pelo Edital ProAC Expresso Lei Aldir Blanc nº 40/2020 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e conta com oapoio da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga.

36º Festival de Marchinhas de São Luiz do Paraitinga

Inscrições: Até o dia 18 de janeiro às 17h

Regulamento: www.vivaproducoesculturais.com.br

Foto: Divulgação