Carnaval Virtual, São Luiz do Paraitinga mantém tradição e realiza transmissões online com as bandas de marchinhas locais

Com o cancelamento do carnaval por conta da atual pandemia, as cidades da região foram afetadas diretamente, e entre os setores mais atingidos estão o cultural, o turístico e o hoteleiro. De olho neste movimento a Viva Produções Culturais realiza entre 12 a 16 de fevereiro o Carnaval Virtual de Marchinhas – São Luiz do Paraitinga 2021, com uma Mostra das principais bandas da cena musical local. Os shows serão transmitidos pelo Facebook e YouTube em diferentes horários e mantém a tradição do carnaval luizense que já soma 40 anos de festa. A programação reunirá 14 bandas, entre eles os tradicionais “Grupo Paranga” e “Estrambelhados”.

Carnaval Virtual

O Carnaval Virtual ajudou a movimentar a economia local e gerou mais de 100 empregos diretos com a contratação de bandas, técnicos de luz e som, cenógrafos e produtores na área de audiovisual. De acordo com a CNC – Confederação Nacional do Comércio Serviços e Turismo, com o cancelamento do carnaval cerca de 25 mil empregos deixaram de ser gerados em todo Brasil. De acordo com Netto Campos, Secretário de Turismo e Cultura de São Luiz do Paraitinga, “O projeto Carnaval Virtual tem contribuído de forma importante para a geração de renda a classe artística e cultural da cidade neste momento em que muitas atividades estão suspensas, bem como tem colaborado na manutenção, valorização e fomento das manifestações carnavalescas locais”. Campos afirma que o projeto tem ajudado na divulgação de São Luiz do Paraitinga como um importante destino turístico da região e do Estado de São Paulo.

A programação é totalmente gratuita e será transmitida pelo Facebook e YouTube da Viva Produções Culturais pelos links: – fb.com/crescenteproducoes – Bit.ly/vivaprod

CARNAVAL VIRTUAL DE MARCHINHAS -SÃO LUIZ DO PARAITINGA / 2021

12/02 – Sexta-feira

19h – Arriba Paraitinga

21h – Los Cunhados

13/02 – Sábado

11h – Grande Banda do Sertão

17h – Quar’ de Mata

21h – Estrambelhados

14/02 – Domingo

11h – A louca marcha do Luizinho

19h – Lume de Paraitinga

21h – Paranga

15/02 – Segunda-feira

11h – Sincopado

19h – Baroni e a Loukomotiva Kabereka

21h – Tânia Moradei e banda

16/02 – Terça-feira

11h – Banda do Barbosa

19h – Confrete

21h – Despirocadas

36º FESTIVAL DE MARCHINHAS

36º FESTIVAL DE MARCHINHAS: Com 72 inscrições recebidas de todo o Brasil, foram selecionadas 16 marchinhas, as quais foram exibidas virtualmente, as ganhadoras foram escolhidas por meio de uma enquete realizada junto ao público e pela avaliação de um júri técnico. Entre os ganhadores estão: Prêmio Dodô/Quadô de Júri Popular: 3° colocada – “Eu o carnaval e a saudade”, de Eliza Tibúrcio; 2° colocada – “Chama, chama”, de Jarbas Mariz e Tiago Saraiva; 1° colocada – “Minha cura é você”, de Gê Drumond e Pedro Freire – Prêmio de Júri Técnico: Melhor Intérprete – Patrícia Guimarães, Esther Fietz e Rafaela Maya; Melhor Figurino – Leandro Barbosa, Wellington Ismail e Amanda Cursino e 1° Lugar – “Minha cura é você”, de Gê Drumond e Pedro Freire

Foto:Divulgação